Mit 80 Ausstellern und keinerlei Corona-Beschränkungen hofft Messe-Frits auf eine sehr gut besuchte Pro-Vita-Messe am kommenden Wochenende. Das Gesundheitsthema wird dominieren. Die Mehrzahl der Aussteller kommt aus dem medizinischen Bereich.

Größte Aussteller werden das Pirmasenser Krankenhaus und das Nardini-Klinikum aus Zweibrücken sein. Das Pirmasenser Klinikum wird auch das Vortragsprogramm mit einem eigenen Vortragssaal dominieren. Für Sonntagnachmittag ist eine Podiumsdiskussion zum Thema „Für das Leben, gegen den Krebs“ vorgesehen, die gegen 14 Uhr startet.

Beim Bühnenprogramm liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf Information und Sport. Der Turnverein Pirmasens wird zusammen mit anderen Gruppen die Bühne bespielen. Musikalisch wird eine Trauer- und Hochzeitssängerin zwischendurch unterhalten. Für die Gastronomie wurden V-Zeit und ein Espressomobil engagiert.

Start ist am Samstag, 11 Uhr. Bis 12 Uhr erhalten am Samstag alle Besucher freien Eintritt, verspricht Projektleiterin Eva Frits. Die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Markus Zwick ist für 13 Uhr vorgesehen. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Bei den Ausstellern dominiert das Gesundheitsthema, das sich gelegentlich auch mit Sport und Lifestyle mischt. Besondere kosmetische Anbieter werden vertreten sein. Sozialdienste präsentieren ihre Angebote. Diverse Tests zu Vitamin-D, Blutzucker oder Gehör sind an verschiedenen Ständen zu haben.

Neben der Gesundheitsbranche findet sich die Höhmühlbacher Gärtnerei Empel mit ihren selbstgezogenen Kräutern in Blumentöpfen oder zwei Anbieter für griechische Öle sowie Hanfprodukte.

Die Biberacher Infinite Running GmbH zeigt ihren in Pirmasens produzierten Laufschuh und ein anderer Anbieter seinen ebenfalls in Pirmasens hergestellten Laufgürtel.

Aktionen bietet der Stand des FKP, an dem die Footballsparte des Vereins ihr Können zeigt und die Besucher selbst ihre Eignung an einem Wurfstand testen können.

Der Eintritt beträgt sechs Euro. Geparkt werden kann auf dem oberen und unteren Messegelände. Es wird einen Shuttleservice geben.