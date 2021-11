Heinz-Ulrich Koch, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Südwestpfalz, das für den Kreis und die Städte Pirmasens und Zweibrücken zuständig ist, spricht sich angesichts steigender Corona-Zahlen für G-Regelungen für die Weihnachtsmärkte in der Region aus. „Ich kann damit leben, wenn das eine 2G-Veranstaltung ist“, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Solange die Politik keine neuen Regelungen trifft, sollten die Menschen selbstständig ihre Kontakte so weit wie möglich reduzieren. „Die Zahlen steigen so lange, bis der Erreger alle erreicht hat, die er erreichen kann. Wir müssen uns die Chancen anschauen, die der Erreger hat, um neue Opfer zu erreichen“, sagt Koch. „Leute, überlegt euch, wie viele Kontakte ihr braucht. Wo es möglich ist, Maske tragen, vermeidbare Kontakte vermeiden, lieber nicht zu großen Gruppen gehen“, rät der Seuchenexperte.

Wiederöffnung der Impfzentren

Dass die Impfzentren in Zweibrücken und Pirmasens geschlossen wurden, kann er angesichts der Situation der medizinischen Versorgung in der Südwestpfalz nicht verstehen. „Wenn man in einer laufenden Pandemie die Impfzentren schließt, dann muss man ein alternatives Versorgungssystem geprüft haben. Ich kann doch nicht in einer Region, in der wir eh nur die Hälfte der medizinischen Versorgung haben und in der wir aufgrund der Altersstruktur eine kränkere Bevölkerung haben, nicht die Impfzentren zumachen“, kritisiert er.

