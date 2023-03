Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie haben in der Südwestpfalz fast die Grippe ausgerottet. In der aktuellen Grippesaison hat das Gesundheitsamt für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz gerade mal einen Influenzafall registriert. Damit steht die Region bei der Grippe deutlich besser da als andere Gebiete in Deutschland.

Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum von Ende September bis Mitte Januar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, also von September 2019 bis Mitte Januar 2020, seien es 13 Influenzafälle