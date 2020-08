Maximal 350 Zuschauer dürfen zum ersten Regionalliga-Saisonspiel des FK Pirmasens am nächsten Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach ins 10.000 Menschen fassende Stadion auf der Husterhöhe.

„Wir hätten gerne bis zu 1000 Zuschauer – etwa 750 auf der Haupttribüne und etwa 250 auf den Sitzplätzen der Gegengeraden – zum Spiel gelassen, das städtische Ordnungsamt hatte auch schon signalisiert, dass unser Hygienekonzept funktionieren könnte, doch dem hat das Gesundheitsamt nicht zugestimmt“, sagte FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Er kündigte aber an: „Wir bleiben an dem Thema dran und versuchen mit allen Kräften, bald mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen, wobei wir auch mit 700 Zuschauern leben könnten.“

Gegen Großaspach wird nur die Haupttribüne geöffnet sein. Im Inneren des Tribünengebäudes besteht Maskenpflicht. Gästefans sind nicht zugelassen. Die 250 Dauerkarten-Besitzer haben Vorrang. Wer noch ein Jahresabo erwerben möchte, kann bis Dienstagabend seine Bestellung in der Geschäftsstelle abgeben (persönlich oder per E-Mail). Die Restkarten fürs Großaspach-Match gehen ab Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr in den freien Verkauf - ebenfalls auf der Geschäftsstelle. Hier haben FKP-Mitglieder Vorrang.