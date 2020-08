Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts in Pirmasens haben sich sieben weitere Covid-19-Fälle bestätigt (Stand Donnerstag, 12.30 Uhr). Zwei Infizierte wohnen in Pirmasens, einer in Zweibrücken und vier in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Bei den neuen Fällen handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamts um fünf Reiserückkehrer aus dem Kosovo. Diese fünf Fälle hängen zusammen. Die zwei weiteren Fälle seien Reiserückkehrer aus Polen. Auch hier bestehe eine Verbindung zwischen den infizierten Personen.

Insgesamt wurden bis heute 213 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten seien 197 genesen. Aktuell seien zwölf Personen infiziert. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.