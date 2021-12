Nach aktuellem Stand haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises Südwestpfalz seit Freitag 29 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 395 für den Landkreis, 383 für Pirmasens sowie 306 für Zweibrücken und für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 3,84.

Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 1255 bestätigte positive Fälle. Von denen leben in Pirmasens 312 (+1), Zweibrücken 223 (+10) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 88 (+1), Hauenstein 61 (+1), Pirmasens-Land 42, Rodalben 132 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 137 (+2), Waldfischbach-Burgalben 112 (+5) und Zweibrücken-Land 148 (+7).

Insgesamt wurden bis heute 8677 Personen beim Gesundheitsamt positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 177 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 8677 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (2304/1 neu), Zweibrücken (1.587/10), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (776/1), Verbandsgemeinde Hauenstein (407/1), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (512), die Verbandsgemeinde Rodalben (850/2), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (872/2), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (612/5) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (757/7).

Der Impfbus kommt am Freitag

Der Impfbus des Landes macht für weitere Impfungen von 9 bis 17 Uhr am Freitag, 17. Dezember, in Pirmasens an der Messehalle 6A. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Für eine Impfung in der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe ist ein Termin unbedingt erforderlich. Dieser sollte möglichst online unter www.pirmasens.de/impfen oder montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06331 533206 vereinbart werden. Das Impfangebot richtet sich an alle Bürger. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren zudem die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis auch den Impfpass und insbesondere in der zentralen Impfstelle die Versichertenkarte mitzubringen. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus sind unter www.corona.rlp.de /de/impfbus zu finden.