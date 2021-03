22 weitere Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Mittwoch gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis wieder in der Gefahrenstufe orange ein (Inzidenz knapp 37), auch Zweibrücken (knapp 50) bleibt gerade so orange. Pirmasens (60) gilt nach dem Warn- und Aktionsplan des Landes als Risikogebiet. Von den 22 neuen Fällen waren vier Pirmasenser, drei Zweibrücker, drei Infizierte aus der VG Waldfischbach-Burgalben sowie jeweils einer aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land als Kontaktpersonen schon in häuslicher Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten. Die neuen Infektionen verteilen sich auf Pirmasens (8 neu), Zweibrücken (5) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (3) und Zweibrücken-Land (2). In Bechhofen hat sich ein weiteres Kind aus der Kindertagesstätte angesteckt. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Südwestpfalz, die beiden Städte eingerechnet, 3042 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. 114 Südwestpfälzer, die infiziert waren, sind gestorben.

