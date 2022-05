Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts sind seit dem Vortag weitere 212 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst worden. Das Landesuntersuchungsamt meldet damit aktuell die Inzidenzwerte 778,3 für den Landkreis Südwestpfalz, 572,3 für Pirmasens sowie 817,2 für Zweibrücken und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 4,42.

Ein am 21. April für Pirmasens irrtümlich gemeldeter Fall musste korrigiert werden. Positiv getestet wurde eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Dahn. Ihr positives Ergebnis erhielten eine Schülerin und ein Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens sowie eine Schülerin der Grundschule Mittelbach in Zweibrücken. Neue Fälle betreffen 26 Bewohner im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens und sechs Bewohnende des Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen.

Insgesamt wurden bis heute 40.070 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 254 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 40.070 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (9726/ 37 neu), Zweibrücken (8295/56), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (3134/27), VG Hauenstein (1887/17), VG Pirmasens-Land (2477/8), VG Rodalben (3436/12), VG Thaleischweiler-Wallhalben (4107/18), VG Waldfischbach-Burgalben (2980/12) und die VG Zweibrücken-Land (4017/25).