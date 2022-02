Vor der landesweiten Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eine Internet-Meldeplattform des Landes ausprobieren. Das kündigten am Montag Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer (beide SPD) in Mainz an. Landrätin Susanne Ganster (CDU) sagte auf Nachfrage, sie sei erst am Montag informiert worden. „Ich hätte mich gefreut, wenn ich früher einbezogen worden wäre“, sagte sie. Dem Gesundheitsamt sei am Freitag um 16.52 Uhr mitgeteilt worden, dass es bei der Pilotphase mitmache. Der Start der Testphase mit zunächst fiktiven Daten sei noch offen.

Laut Landesregierung sollen die Einrichtungen bereits ab 1. März die Daten zu ungeimpften Beschäftigten den Gesundheitsämtern melden können. Ganster rechnet im Bereich des Gesundheitsamtes mit rund 500 Betroffenen. „Ich sehe es sehr kritisch, wie wir die Leistungen zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erbringen sollen“, sagte Ganster.