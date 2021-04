Erich Weiss (CDU) will der Stadt Pirmasens zu einer weiteren Attraktion verhelfen. Er erinnerte in der Stadtratssitzung am Montag an das Vorhaben des früheren Oberbürgermeisters Joseph Krekeler, auf dem Bahnhofsvorplatz eine historische Dampflokomotive aufzustellen. Krekeler habe dafür eigens ein Stück Gleise in den Boden eingelassen, die noch auf Nutzung warten. Der frühere OB habe eine bestimmte Lok aus Kaiserslautern im Auge gehabt; diese stand jedoch nicht zum Verkauf.

„Irgendwo zum Schrottpreis erwerben“

Weiss regte nun an, die Stadtverwaltung solle in den sozialen Medien einen Aufruf starten, um „irgendwo in Deutschland eine solche Lok zum Schrottpreis erwerben zu können“, die man dann an dem „exponierten, schönen Platz“ aufstellen könne. Weiss ist überzeugt, dass sich auch Gönner und Spender fänden, die sich an der Anschaffung beteiligen würden.