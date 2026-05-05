Der Landkreis Südwestpfalz sucht einen obersten Brand- und Katastrophenschützer. Dabei hat er doch schon einen. Das soll der Neue mitbringen, so viel verdient er.

„Ich war 15 Jahre lang Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rodalben, jetzt bin ich 15 Jahre Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises. Es wird Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben“, sagt Stiven Schütz. „Mit Mitte 50 möchte ich noch einmal etwas anderes machen“, ergänzt er. Ihm kam entgegen, dass das Land Rheinland-Pfalz das Brand- und Katastrophenschutzgesetz geändert hat, in dem in den Landkreisen jetzt ein hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur vorgesehen ist. Schütz übt das Amt aber ehrenamtlich aus. Er wurde von den Wehrleitern gewählt. „Ich bin noch gewählt für fünf Jahre. Aber es stehen jetzt so viele Sachen an. Und der Zehn-Jahres-Plan ist fast umgesetzt“, erklärt Schütz. Angesichts der vielen Neuerungen, die im Zuge der Gesetzesänderung vorgesehen sind, sei es sinnvoll, „dass mein Nachfolger die Richtung vorgibt“. Ein Wechsel ins Hauptamt kam für ihn nicht infrage.

Die hauptamtliche Stelle hat der Landkreis ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Mai. Bewerber müssen über eine feuerwehrtechnische Ausbildung sowie Einsatz- und Führungserfahrung verfügen. Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A12 angesiedelt, je nach Erfahrung des Stelleninhabers liegt der Monatsbruttoverdienst zwischen 4500 und 5600 Euro. Der Inspekteur berät in Brandschutzfragen, er nimmt an Brandschauen in öffentlichen Gebäuden und Industriebauten teil, um mögliche Mängel zu bewerten. Außerdem gibt er Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren ab. Er ist in die Kontrolle und Aktualisierung von Feuerwehr- und Rettungsplänen eingebunden und mitverantwortlich für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Brandschutzeinrichtungen.

Nur noch zwei Ehrenamtliche

„In unserem Rettungsdienstbereich gibt es nur noch zwei ehrenamtliche Inspekteure, der eine bin ich, der andere mein Kollege Frank Theisinger in Zweibrücken“, bemerkt Schütz, der seit fast 40 Jahren Feuerwehrmann ist. In Pirmasens gibt es mit Feuerwehrchef Simon Tigges bereits einen hauptamtlichen obersten Brand- und Katastrophenschützer. Schütz geht davon aus, dass die Stelle im dritten Quartal besetzt wird und er seinen Nachfolger einarbeiten kann, bevor er zum Jahresende sein Amt aufgibt. Der Rodalber hat maßgeblich den Bedarfs- und Organisationsplan des Landkreises Südwestpfalz für den überörtlichen Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mitgestaltet. In seiner Amtszeit wurde das Katastrophenschutzzentrum in Rodalben gebaut und ausgestattet.

„Ich hatte schon vor zwei Jahren angekündigt, dass ich das mache“, fügt Schütz an. Er arbeitet in der Kreisverwaltung im Referat Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz. „Haupt- und Ehrenamt konnte man gut verquicken“, sagt er, „jetzt hat aber der Gesetzgeber erkannt, dass die Funktion künftig ein Hauptamt sein soll.“ Deshalb habe er vor zwei Jahren, als diese Änderung diskutiert wurde, seinen Wunsch geäußert.

Hintergrund der Gesetzesänderung

Das neue Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes ist im Juni 2025 in Kraft getreten. Die Änderung war eine Folge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Die zentrale Neuerung des Gesetzes ist die verpflichtende Einführung von Alarm- und Einsatzplänen für Kommunen sowie regelmäßige Katastrophenschutzübungen. Ziel ist es, in jedem Landkreis einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur zu installieren. Eingeführt wurde auch ein sogenannter Voralarm, der helfen soll, Einsatzkräfte frühzeitig zu mobilisieren. Neu geschaffen wurde das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz, das als oberste Katastrophenschutzbehörde die Koordination im Ernstfall übernimmt.