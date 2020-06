Weil er angeblich nicht alles auf Deutsch versteht und einen Dolmetscher für Amerikanisch wollte, setzte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag das Strafverfahren gegen einen 52-jährigen Deutschen aus. In einem neuen Verhandlungstermin wird ihm dann ein Dolmetscher übersetzen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Dezember 2019 an der Haustür seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sturm geklingelt, gegen die Haustür getreten, seine Ex beleidigt und gerufen zu haben: „Ich bring dich um. Ich komme wieder“. Nachdem der Staatsanwalt die Anklage verlesen hatte, behauptete der 52-Jährige, er habe nicht alles verstanden. Er sei im Ausland aufgewachsen. Dabei sprach er aber gut Deutsch, brummelte aber so vor sich hin, dass er sehr schlecht zu verstehen war. Zur vorgeworfenen Tat meinte er: „Ich habe nichts getan“ und er habe zwei Alibis. Er habe besagte Nacht bei einer anderen Frau verbracht.

Pflichtverteidiger verweigert

Die Richterin beschloss, dem Mann vorsichtshalber einen Dolmetscher zu bestellen, weswegen die Verhandlung ausgesetzt werden musste. Einen Pflichtverteidiger verweigerte das Gericht dem Mann aber, da hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorlägen.

Nach der Verhandlung kam zur Sprache, dass der 52-Jährige seine Ex ständig tyrannisiere, auch im Internet, so dass sie mit den Nerven ganz fertig sei.