Am Wochenende haben Diebe einen Briefkasten des DHL-Paketshops in der Straße „Am Sommerwald“ aufgebrochen und Briefe gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen. Pirmasenser, die zuvor Briefe in diesen Briefkasten geworfen haben, sollen sich bei der Polizei melden: Telefon 0631 36915199, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de. Die Polizei sucht auch nach Zeugen, die verdächtige Menschen und Fahrzeuge nahe des Paketshops beobachtet haben.