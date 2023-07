Wo sind die 1,14 Millionen Euro, die zwei ehemalige Mitarbeiter der VR-Bank Südwestpfalz aus der Hauptkasse der Bank in die eigene Tasche abgezweigt haben sollen? Das Geld ist verschwunden. Ein Richter hat die beiden Männer am Mittwoch aufgefordert, eine „Lebensbeichte“ abzulegen. Deren Verteidiger scheinen nicht abgeneigt. Der 10. Juli wäre dann der Tag der Wahrheit. „Sie haben es in der Hand, erleichtern Sie Ihr Gewissen, machen Sie reinen Tisch“, sagt er. Mit einem Geständnis, das auch nachvollziehbar sein müsse („eine Lebensbeichte“), könnten die Angeklagten ihre noch verbleibenden Lebensjahre positiver gestalten. Denn ein solches Geständnis müsse strafmildernd berücksichtigt werden. In erster Instanz vorm Amtsgericht Pirmasens waren die beiden Angeklagten, zwei ehemalige Hauptkassierer der VR-Bank Südwestpfalz, am 27. Oktober 2020 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2002 und 2018 insgesamt rund 1,14 Millionen Euro aus dem Bargeldbestand der VR-Bank entnommen und ihr Tun über Jahre hinweg in einem ausgeklügelten System verschleiert zu haben. Gegen das Urteil legten die Angeklagten ebenso wie die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Diese Berufung wird seit Mittwoch vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken unter Vorsitz von Richter Jochen Pohlit verhandelt. Mehr zum Thema lesen Sie hier