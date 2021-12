Ohne Leistungsträgerin Victoria Schäfer und ohne die etatmäßige Kreisläuferin Marie Schmitt haben die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei der HSG DJK Marpingen-Alsweiler mit 23:33 (12:13) verloren.

Obwohl mit nur acht Feldspielerinnen ins Saarland gereist, hielten die Rodalberinnen die erste Halbzeit offen. Das lag nicht zuletzt an Paula Hack, die in der ersten halben Stunde acht ihrer zwölf Tore erzielte. Zu Beginn der zweiten Hälfte agierten die Gastgeberinnen mit offensiver Deckung. Die TSR bekam die beiden DJK-Außen, die zusammen 21 der 33 Tore erzielten, nicht in den Griff. Aus dem 12:13-Halbzeitstand wurde ein 13:21. Danach beorderte Rodalbens Trainerin Yvonne Schäfer ihre Tochter Madeleine von der Rückraum-Mitte an den Kreis. Eine Maßnahme, die fruchtete. Bis zur 45. Spielminute (20:27) war das Spiel wieder ausgeglichen. Doch durch die wenigen Wechselmöglichkeiten waren die meisten TSR-Mädels gegen Schluss mit ihren Kräften am Ende, sodass Marpingen durch vier Tore in den letzten 90 Sekunden noch auf 33:23 erhöhte.

„Am Ende fiel die Niederlage etwas zu hoch aus, doch war ich unter den Voraussetzungen mehr als zufrieden“, befand TSR-Trainerin Yvonne Schäfer und merkte an: „Ich wollte das Spiel verlegen, doch der Gegner hat nicht zugestimmt.“

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Heyner, Madeleine Schäfer (6/1), Hack (12/2) - Lütke-Streine (1), Benecke, Soll (1); Kleber (1), Müller (2)

Spielfilm: 5:5 (9.), 10:8 (16.), 12:10 (21.), 13:12 (Halbzeit), 21:13 (32.), 27:20 (45.), 33:23 (Ende) - Zeitstrafen: 0 - 3 - Siebenmeter: 6/5 - 3/3 - Beste Spielerinnen: Rech, Spengler - Hack, Madeleine Schäfer - Zuschauer: 40 - Schiedsrichter: Weisbrod (Köllertal).