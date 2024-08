Heike (Name von der Redaktion geändert) heißt bald offiziell Eike. Als eine der ersten Personen in Zweibrücken hat er/sie nach einer Gesetzesänderung beim Standesamt die Änderung von Namen und Geschlecht beantragt.

Pirmasens will den weiteren Zuzug ukrainischer Geflüchteter in die Stadt bremsen, darf es aber – zumindest derzeit – nicht. Der Ende vergangener Woche erklärte Aufnahmestopp ist nach Darstellung des Landes unwirksam. OB Markus Zwick verweist auf die besondere Situation in seiner Stadt.

Ein rühriger Verein von Bahnfreunden arbeitet in Bitsch an der Vision einer Touristenbahn. Mit Draisinen fahren schon Ausflügler. Fünf historische Bahnwaggons und eine Diesellok sind inzwischen auch da.

Die Getreideernte läuft eher schlecht als recht. Viele Landwirte beklagen die mangelnde Qualität und die zu geringe Menge – und folglich einen deutlichen Einnahmeverlust.

Seit 41 Jahren arbeitet Mike Brückner aus Waldfischbach-Burgalben bei der dortigen Masterstraßenmeisterei. Klimawandel, technische Entwicklungen haben unter anderem die Arbeit des 56-jährigen Straßenwärtermeisters und seiner Kollegen verändert.

Wenn Uwe Hauser zum 1. September in Rente geht, verabschiedet sich mit ihm eines der bekanntesten Gesichter des Pirmasenser Stadtmarketings in den Ruhestand. Mit der RHEINPFALZ hat Hauser nicht nur über seinen Werdegang, sein berufliches Leben und die Zeit nach der Rente gesprochen, sondern auch verraten, was ihn privat zu einem der bekanntesten Pirmasenser gemacht hat.

Das Euroclassic-Programm sorgt für Verdruss bei Kulturinteressierten. Am 29. Juli erhielt ein Pirmasenser sein Programmheft per Post, da sei jedoch der Abend mit Max Mutzke schon ausverkauft gewesen. Im Übrigen könne er in der Alten Post nur bar bezahlen, was er als Unding für die heutige Zeit ansieht.