In „Unser grünes Herz“ erzählen die vier Autoren Stefan Asam, Fabian Grimm, Christoph Kopf und Michael Leschnig auf 120 Seiten über die Wälder der Südlichen Weinstraße.

Die Autoren zeigen ihr „grünes Herz“, jeder aus seinem ganz persönlichen Blickwinkel. Sie sprechen über die wechselvolle Geschichte der Wälder, das aktuelle gesellschaftliche Umfeld und die großen Herausforderungen der Zukunft in der Klimakrise. Es geht um die vielfältigen Ökosystemdienstleistungen des Waldes, seine wichtige Funktion als Hort der Biodiversität. Es geht um ein zeitgemäßes Bild von Wald, Wild und Jagd und um den Wald als Seelenort.

Die Corona-Krise verdrängte die Klima-Krise aus der medialen Präsenz. So ist auch die Bewegung „fridays for future“ und ihre Forderung für mehr Nachhaltigkeit in den Hintergrund geraten. In diesem Kontext nehmen Wälder durch ihre vielfältigen Ökosystemleistungen eine zentrale Rolle zur Bewältigung der Krise ein. Wälder bieten nicht nur saubere Luft, liefern Trinkwasser und den Ökorohstoff Holz. Sie sind vielfältiger Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten und wichtig für die Erholung und damit die Gesundheit des Menschen.

Doch die Wälder sind gleichzeitig akut bedroht, was sich drastisch in den drei aufeinanderfolgenden Trockenjahren von 2018 bis 2020 gezeigt hat. In den Wäldern in der Südlichen Weinstraße wie im gesamten Pfälzerwald herrscht Alarmstufe Rot, denn der Wald hat große Atemnot.

In dem Buch greifen Asam, ehemals Forstamtsleiter in Annweiler und heute Direktor der Zentralstelle der Forstverwaltung, Grimm, Jäger und Buchautor, Kopf, Referent für Waldnaturschutz, und Leschnig, Leiter des Infozentrums Haus der Nachhaltigkeit im Biosphärenreservat Pfälzerwald, diese Zusammenhänge auf.

Lesezeichen