Am Dienstag, um 15.30 Uhr, wurde ein geparkter Mercedes-Benz, A-Klasse, in der Ringstraße beschädigt. Als die Fahrerin zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die Fahrertür eingedrückt war. Da ein zuvor belegter Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite nun frei war, sei davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrer beim Ausparken die Fahrertür des Mercedes beschädigte. Der entstandene Schaden wird auf 850 Euro geschätzt. Ebenfalls am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, wurde eine Hyundai-Fahrerin auf der A8 von Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens von einem unbekannten LKW, wohl ein Sattelzug mit rotem Auflieger, so weit nach rechts gedrängt, dass sie bis auf den Standstreifen ausweichen musste. Dort kollidierte die 19-jährige Pirmasenserin mit zwei Warnbaken. Der Sattelzug setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Ausfahrt B10/Pirmasens. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Pirmasens bittet in beiden Fällen darum, dass sich Zeugen oder Hinweisgeber unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de melden.