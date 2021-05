Keine Begeisterung bei den Anliegern löst der Plan von Oberbürgermeister Markus Zwick zur Öffnung der unteren Fußgängerzone für den Autoverkehr aus. Damit werde nur der jetzige Zustand legalisiert, ist von Geschäftsbesitzern zu hören. Keiner glaubt, dass damit die Umsätze steigen werden.

„Das ist schon lange keine Fußgängerzone mehr“, so die Beobachtung von Roland Justus, der ein Optiker-Fachgeschäft gegenüber der Post betreibt. Die Zahl der Autos in dem Teil der Fußgängerzone von Babilon bis zur Post steige permanent. Das ist aber auch genau der Teil, in dem Oberbürgermeister Zwick gerne ganz legal Autos reinlassen will. Zumindest tagsüber könnten, so Zwicks Meinung, dort Autos zugelassen werden. Abends könnte dann ein versenkbarer Poller am Eingang wieder die Fußgängerzone herstellen. Dafür will die Stadtspitze 900.000 Euro aus den wiederkehrenden Beiträgen für die Umgestaltung und Sanierung der Straße verwenden.

„Ich verspreche mir geschäftlich nicht viel davon“, schätzt Justus, dem die Fußgängerzone, so wie sie ist, ganz gut gefällt und der auch nicht so recht weiß, wieso hier umgestaltet werden soll. Falls die Stadt Autoverkehr zulässt, sollte geklärt werden, ob dann auch richtige Bürgersteige kommen oder der Autoverkehr sich an den Fußgängern vorbei schlängeln muss, fordert der Optiker.

Leute stürzen auf holprigem Pflaster

Für das holprige Pflaster in der Fußgängerzone sei es höchste Zeit, findet Dieter Babilon vom gleichnamigen Spielwarengeschäft. „Wie oft sind da schon Leute gestürzt“, so Babilons Beobachtung. Auch bei den Blumenbeeten in der Einkaufsmeile würde sich Babilon etwas Schöneres wünschen. Eine Öffnung für den Autoverkehr hält er jedoch nicht für unbedingt nötig. „Mir persönlich ist es egal, ob da Autos fahren oder nicht“, sagt Babilon, der keinen Umsatzzuwachs erwartet, falls dort wieder ganz legal Autos fahren dürfen. Babilon erwartet dagegen neue Probleme durch Anlieferer, die sein Schaufenster zuparken und Ware für andere Geschäfte bringen. „Ich habe Bedenken, dass es dann überhand nimmt“, meint der Kaufmann, dem die jetzige Autofrequenz in der offiziellen Fußgängerzone gelegentlich schon zu viel wird.

Das Problem von Pirmasens sei nicht, dass keine Autos in die Fußgängerzone dürfen

„Das bringt doch nichts“, meint auch Klaus Piezonka, der das frühere Kaufhaus Moster an der Ecke Hauptstraße/Pfarrgasse zu einem Geschäftshaus umgebaut hat. Aktuell ist dort die Ladenfläche frei, die früher von Zeeman gemietet war. Auch ein Büro und eine Wohnung sind noch zu haben. Auch Piezonka, der die meiste Zeit an seinem Firmensitz in Bad Homburg ist, hat schon registriert, dass die Autofahrer trotz Fußgängerzone munter den Teil der Hauptstraße befahren, den sie erst nach dem Umbau legal befahren dürften. „Ich habe schon oft gesehen, dass viele reinfahren, obwohl es verboten ist.“

Piezonka kann sich auch noch gut an die Ankündigung der Stadt erinnern, hier öfter zu kontrollieren. Passiert sei jedoch nichts. Ob es von Vorteil ist, die Fußgängerzone wieder für Autos in dem Bereich zu öffnen, glaubt er nicht. „Es gibt auch Leute, die das als Nachteil sehen“, erzählt der Immobilienunternehmer, der betont, dass er ansonsten die Stadtpolitik in Pirmasens ganz toll finde. Das Problem von Pirmasens sei nicht, dass keine Autos in die Fußgängerzone dürfen, sondern dass die Pirmasenser ihre eigene Stadt so wenig schätzen, so Piezonkas Beobachtung. So etwas kenne er nur aus Pirmasens. Andernorts wie in Frankfurt, Stuttgart und auch Bad Homburg gebe es ebenfalls Leerstände und die seien weniger auf die Erreichbarkeit mit dem Auto zurückzuführen als eher auf die Bestellfreude der Kunden im Internet. „Wenn die Leute mehr vor Ort einkaufen würden, dann hätten wir nicht den Leerstand“, analysiert der Immobilienunternehmer.