Es verbiete sich, bei der Übernahme des St.-Elisabeth-Krankenhauses Rodalben durch das Städtische Krankenhaus Pirmasens von einem „Ausverkauf“ zu sprechen, sagt der Geschäftsführer der Marienhaus GmbH, Günter Merschbächer, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Marienhaus GmbH betreibt das Rodalber Krankenhaus, das nach Einschätzung „leider keine ausreichende Zukunftsperspektive habe“. Als Gründe nannte Merschbächer die steigenden Anforderungen im Gesundheitssystem und die strukturellen Nachteile des Fall-Pauschalen-Systems für kleine Krankenhäuser. Er hätte es für verantwortungslos den 300 Mitarbeitern gegenüber gehalten, „länger zu warten und die Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen“, sagte Merschbächer. Der jetzt gewählte Weg sei „in Abwägung aller Chancen und Risiken von unterschiedlichen Varianten der geeignete Weg, um die Arbeitsplätze vieler Menschen in Rodalben zu erhalten, die stationäre Versorgung in der Südwestpfalz zu sichern und weiterzuentwickeln“.

Ähnlich wie Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer und Stadtbürgermeister Claus Schäfer weist Landrätin Susanne Ganster darauf hin, dass sie nicht an den Fusionsverhandlungen zwischen den Kliniken in Rodalben und Pirmasens beteiligt gewesen sei. Sie sei letztmals im März 2020 bei einem Termin offiziell informiert worden. Sie habe sich zwar immer mal wieder nach dem Stand der Dinge erkundigt, aber die Kreisverwaltung sei kein offizieller Gesprächspartner gewesen. Indirekt spielt die Behörde aber dennoch eine wichtige Rolle: Sie muss gucken, dass im sanierungsbedürftigen Krankenhausgebäude in Rodalben der Brandschutz gewährleistet wird.

