„Nordklänge heißt das Konzert mit dem Kammerchor Zweibrücken am 16. April in Vinningen, denn es geht um Komponisten aus Finnland, Estland und Litauen.

In seinem Frühjahrsprogramm begibt sich der Kammerchor Zweibrücken am Sonntag, 16. April, 18 Uhr im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen unter Leitung von Dorothea Jakob auf die Suche nach der Faszination der baltischen und finnischen Musik. Das besondere Spannungsverhältnis, das durch die geografische Lage zwischen dem übermächtigen Nachbarn Russland und dem westlichen Europa entsteht, schlägt sich in hoch emotionaler und ausdrucksstarker Chormusik nieder.

Immer wieder mussten gerade die Balten um den Erhalt ihrer Kultur fürchten und pflegten und schützten ihre Traditionen dadurch umso mehr. Keine andere europäische Musik verbindet deshalb auf so wunderbare und natürliche Weise traditionelle Volksmelodien mit der klassischen Musik. Komponisten wie Jean Sibelius (Finnland), Arvo Pärt (Estland), Vytautas Miskinis (Litauen), Jaakko Mäntyjärvi (Finnland), Urmas Sisask (Estland) und viele andere schufen Werke von bezaubernder Schönheit, Mystik und archaischer Folklore, die der Kammerchor Zweibrücken a-cappella und mit kleiner, traditioneller Instrumentation präsentiert. Musikalische Unterstützung erhält der Chor von Anna Becker an der Violine und als Gesangssolistin.

Ambitionierter Chor

Der Kammerchor Zweibrücken wurde im Sommer 2009 gegründet, um ambitionierten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu geben, neben ihrer regelmäßigen chorischen Tätigkeit auf Projektbasis anspruchsvolle und teilweise selten gehörte Chorliteratur zu erarbeiten und aufzuführen. Zweimal im Jahr gibt der Chor Konzerte, deren jeweiliges Programm in wenigen, aber intensiven Probewochenenden einstudiert wird.

Das Repertoire ist vielseitig und umfasst weltliche und geistliche Werke aus mehreren Jahrhunderten bis zur Gegenwart. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, bereiten sich die Sänger selbstständig auf die Probephasen vor. An der Interpretation der Musik wird dann in einer lockeren, aber konzentrierten Atmosphäre gearbeitet, die allen Beteiligten viel Freude macht und in erfüllenden Konzerterlebnissen mündet.

Versierte Dirigentin

Seit 2014 leitet die aus Freiburg stammende Dirigentin Dorothea Jakob (40) den Chor. Sie studierte an der Musikhochschule Dresden Gesang (Sopran) bei Ilse Hahn und spezialisierte sich während ihres Studiums auf Liedinterpretation bei Olaf Bär. Gleichzeitig begann sie ein Dirigierstudium bei Hans-Christoph Rademann, das sie am Koninklijk Conservatorium Den Haag bei Jos van Veldhoven und bei Anders Eby an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf fortsetzte.

Info

Karten gibt es bei der Volksbank und den Bäckereien Donker und Ernst in Vinningen, Reservierungen unter info@kulturzentrum-vinningen.de. Infos zum Chor: kammerchor-zweibruecken.de