Die Erneuerung der Gersbacher Straße in Winzeln geht voran. Die Stadtwerke erneuern ab Montag die Gas- und Wasserhauptleitungen an der Kreuzung Bottenbacher Straße/Gersbacher Straße. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Der Verkehr wird an der Kreuzung Bottenbacher Straße/Gersbacher Straße in beiden Fahrtrichtungen (Pirmasens-Gersbacher Straße und Gersbacher Straße-Pirmasens) über eine Ampel geregelt. Die Bottenbacher Straße ist in Fahrtrichtung Dorfmitte ab der Kreuzung zur Gersbacher Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 13. November fertig sein.

Buslinie 203 betroffen

Die Busse der Linie 203 können in Winzeln in beide Fahrtrichtungen die Haltestellen „Bottenbacher Straße“ und „Denkmal“ nicht anfahren. Die Verkehrsbetriebe bitten die Fahrgäste, ersatzweise auf die Haltestelle „Schule“ beziehungsweise „Gersbacher Straße“ auszuweichen.