In Winzeln beginnen die Arbeiten zum Ausbau des dritten Bauabschnitts der Gersbacher Straße.

Ab Mittwoch, 5. April, ist der rund 250 Meter lange Abschnitt zwischen der Einmündung Breslauer Straße und der Ortsausfahrt Winzeln für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungsstrecken für Autofahrer und den Radverkehr sind ausgeschildert.

Für den Verkehr von Winzeln nach Gersbach verläuft sie durch die Straße „Am Stockwald“ vorbei an der Stockwaldhütte in die Eichelsbacher Straße in Gersbach. Da der Wirtschaftsweg nicht die erforderliche Breite für einen Begegnungsverkehr aufweist, kann die Umleitungsstrecke nur mit Hilfe von zwei Ampeln realisiert werden. Die Standorte der beiden Ampeln sind in der Eichelsbacher Straße in Gersbach und an der Einmündung Stockwaldhütte. Die Umleitungsstrecke wird von der Eichelsbacher Straße in Gersbach über den Wirtschaftsweg in die Straße „Am Breitenweg“ nach Winzeln geführt. Die Ampeln sind mit einer sogenannten Notanforderung ausgestattet. Sobald diese von den Rettungsfahrzeugen angefordert wird, schaltet die Ampel auf Grün, so dass die Einsatzfahrzeuge ohne Zeitverzögerung die Umleitungsstrecke passieren können.

Eigene Umleitung für Radfahrer und Fußgänger

Für den Radverkehr ist eine eigene Umleitungsstrecke ausgeschildert. Diese führt von Winzeln in Richtung Gersbach über die Straße „Am Hollerstock“ und den Feldweg, an der Rückseite des Friedhofes vorbei, auf den Fußgänger- und Radweg nach Gersbach. In umgekehrter Richtung wird der Radverkehr über die Rotmühlstraße auf den Fußgänger- und Radweg nach Winzeln und weiter über den Feldweg, an der Rückseite des Friedhofes, nach Winzeln geführt. Diese Strecke dient auch den Fußgängern als Umleitungsstrecke.

Die Vollsperrung wirkt sich auch auf den Omnibusverkehr der Linie 203 aus. In der Fahrtrichtung Gersbach entfallen die Haltestellen „Winzeln Grundschule“ und „Winzeln Friedhof“. Ersatzweise wird eine Haltestelle in der Straße Am Stockwald, in Höhe der Grundschule, eingerichtet. In Fahrtrichtung stadteinwärts fahren die Busse über die Straße Am Breitenweg, Großgasse, Oskar-Metz Straße, Gersbacher Straße zur Bottenbacher Straße und dann regulär weiter. Da die Busse während der Bauzeit in Winzeln in der Großgasse sowie in der Oskar-Metz-Straße entgegengesetzt zur gewohnten Fahrtrichtung unterwegs sind, werden die Haltestellen „Winzeln Großgasse“ sowie „Schule“ entsprechend dieser Fahrtrichtung (andere Straßenseite) bedient. Die Haltestelle „Winzeln Ortsmitte“ (ehemalig „Denkmal“) entfällt auf dem Fahrtweg in Richtung Innenstadt. Die Stadtwerke-Verkehrsbetriebe bitten Fahrgäste, stattdessen an der Haltestelle „Schule“ zuzusteigen. Die Haltestelle „Gersbacher Straße“ wird um circa 50 Meter – in den Bereich hinter der Einmündung zur Oskar-Metz Straße - verlegt. In Gersbach werden alle Haltestellen regulär bedient. Aufgrund der Umleitung und der Ampelphasen kann es insgesamt auf der Linie 203 zu Verspätungen kommen. Hinweis zu den Überlandbussen: Die Busse der Linie 242 können Winzeln regulär bedienen.