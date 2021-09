Gehörig Stimmung machten am Sonntag die Gersbacher Straußbuben und -mädel in der Mehrzweckhalle. Unter dem tosenden Applaus der begeisterten Besucher schulterten sie ihren prächtig geschmückten Kerwestrauß und verlasen nach alter Tradition die Kerwerede. Darin nahm Maximilian Weber das Ortsgeschehen von der Geschäftswelt über die Brandschutzzentrale bis zum Premiumwanderweg aufs Korn, aber auch die stoßdämpfer-killende Zufahrt über Winzeln und das scheinbare Auftauchen eines Wolfes in Ortsnähe fanden sehr zum Amüsement der Zuhörer ihren Platz. Der Gersbacher Obst- und Gartenbauverein hatte mit der Kerwe, dem damit verbundenen Grumbeerebroode und einer Obstausstellung die erste Dorfveranstaltung seit 2019 organisiert und hätte bei trockenem Wetter im Freien sicher noch mehr Gäste begrüßen können, aber „wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, freute sich Vereinsvorstand Rainer Müller über die positive Resonanz. Zum Gelingen trug maßgeblich auch das Engagement der rund 30-köpfigen Straußbuben-Truppe bei, die nicht nur beim Auf- und Abbau tatkräftig mit anpackte. mar