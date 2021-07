Bei der Bundestagswahl am 26. September wählen die Gersbacher in diesem Jahr im Kindergarten anstatt in der Mehrzweckhalle. Das gab Ortsvorsteher Dieter Clauer bei der Ortsbeiratssitzung am Mittwoch bekannt. Grund dafür ist, dass man die Halle freihalten wolle, falls Corona eine Kerwe zuließe. „Wir mussten den Ort für das Wahllokal bestimmen und haben uns auf den Kindergarten festgelegt. Niemand kann wissen, wie es mit Corona im September aussieht, aber wir wollen uns die Möglichkeit einer Kerwe offenhalten“, sagte Clauer. Im Juni hatten er und die Ortsvorsteherin von Windsberg, Stefanie Eyrisch, sowie der stellvertretende Ortsvorsteher von Winzeln, Tobias Semmet, in einer gemeinsame Mitteilung darüber informiert, dass die Dorffeste in den drei Vororten im Juli und August nicht stattfinden werden. Damals hieß es, die Auflagen dafür seien zu hoch.