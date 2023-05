Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 22-jährige Lemberger Gitarrist und Sänger Jan-Luca Ernst ist spätestens seit seiner Teilnahme an der Casting-Show „The Voice Of Germany“ im vergangenen Jahr eine feste Größe in der Musikszene der Region. Den derzeitigen Lockdown nutzt er, um einige Eigenkompositionen aufzunehmen. Wie weit er damit vorangeschritten ist, hat er im Gespräch mit Peter Schneider verraten.

Sie nehmen gerade in einem Studio in Birkenfeld einige Eigenkompositionen auf. Wollen Sie diese Songs auf einem Tonträger veröffentlichen, und in welche stilistische Richtung gehen die Songs?

Zurzeit