Beim städtischen Personalrat in Pirmasens streiten sie sich vorm Verwaltungsgericht, in Pirmasens und Zweibrücken werden bald große Feste gefeiert und in Rodalben haben sich Nachtwächter aus dem ganzen Süden getroffen.

Wird ein Mitglied aus dem Personalrat der Pirmasenser Stadtverwaltung künftig ausgeschlossen oder nicht? Darüber wurde vor dem Verwaltungsgericht gestritten. Eines stand schon vorher fest: Eine friedliche Einigung wird es nicht geben.

Adrenalin-Kick auf der XXL-Schaukel, der Duft gebrannter Mandeln, sehen und gesehen werden beim Autoscooter - ab Freitag gibt's das endlich wieder.

Die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken freut sich: Im Juni darf sie endlich wieder ihren Turnerjahrmarkt auf die Beine stellen.

Für Aufsehen haben in Rodalben am Wochenende zahlreiche Besucher mit Hellebarden und Laternen gesorgt. Des Rätsels Lösung: Nachtwächter aus Süddeutschland gaben sich ein Stelldichein.

Spaziergänger sollen sich verweilen und ihren Füßen etwas Gutes tun: In Höhfröschen soll ein Barfußpfad entstehen.

Weil die ehrenamtlichen Helfer an den Grenzen ihrer Belastbarkeit ankommen, nimmt die Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz vorerst keine neuen Kunden mehr auf.

Dieter Heidenreich aus Ixheim, heute 83 Jahre alt, spricht über seine Erinnerungen an schwere Erlebnisse als Kind in Zweibrücken im Zweiten Weltkrieg.

Weil die Polizei in seiner Wohnung Amphetamine und Ecstasy-Tabletten gefunden hat, handelte sich ein Zweibrücker jetzt eine Haftstrafe ein – zur Bewährung.