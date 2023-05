Ein Verteidiger, der dem Zeugen glaubt und seinen Mandanten für nicht sonderlich intelligent hält: Das war Teil eines Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs am Pirmasenser Amtsgericht. Der Angeklagte: ein 82-Jähriger mit Faible fürs Wildpinkeln.

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens am Dienstag einen 82-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Der Mann bestreitet die Tat. Im vergangenen Herbst habe er nach 17 Uhr am Exerzierplatz auf den Bus gewartet, berichtete ein zwölfjähriger Junge am Dienstag vor Gericht. Da habe er gesehen, wie ein älterer Mann auf eine Bank gepinkelt habe. Als er ihn deshalb angesprochen habe, habe der etwas vulgäres gesagt und ihn an der Brust angefasst. Der Mann habe wohl gedacht, er sei ein Mädchen, mutmaßte der Junge. Er habe nämlich eine Kapuze und eine Corona-Maske getragen, so dass der Mann nur einen Teil seines Gesichts habe sehen können, erläuterte der Zeuge.

Mit den Worten „Spinnst du“ habe er versucht, den Senior abzuwehren versucht. Aber der Mann habe ihn festgehalten, an die Hüften gefasst und auch versucht, seine Jogginghose runterzuziehen. Der Mann habe ihm auch in den Schritt gegriffen und über seine Geschlechtsteile gestrichen. Der habe ihm auch zehn Euro geboten und ein Getränk in einem nahen Lokal ausgeben und mit ihm ins Parkhaus gehen wollen. Als zwei Jugendliche vorbeikamen, sei der Mann in besagtes Lokal und habe am Automaten gespielt. Er selbst sei nach Hause gefahren und habe seiner Mutter erzählt, was vorgefallen war. Die Polizei hatte dem Jungen eine Serie von Fotos vorgelegt, auf denen er den Angeklagten wiedererkannte.

Angeklagter vermutet Verwechslung

Der Angeklagte blieb dabei, dass er „nichts gemacht“ habe. Er habe den Jungen noch nie gesehen und dort nie gepinkelt. Er vermutete eine Verwechslung. Staatsanwältin und Gericht sahen aber keinen Grund, warum der Zwölfjährige den Angeklagten zu Unrecht belasten oder sich so etwas ausdenken sollte. Sogar der Verteidiger des 82-Jährigen glaubte dem Zeugen. Er äußerte aber „Zweifel an der intellektuellen Leistungsfähigkeit des Mandanten“.

Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 1000 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen und er erhielt einen Bewährungshelfer. Damit blieb das Schöffengericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und eine Geldauflage von 1800 Euro gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.