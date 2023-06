Interessante Aussagen und Erklärungen gab es am Dienstag in der Fortsetzung des Verfahrens gegen einen 26-jährigen Mann vor dem Pirmasenser Schöffengericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Drogenhandel, Sachbeschädigung und Körperverletzung vor.

Ein Polizeibeamter berichtete, man habe 2021 Hinweise aus Pirmasens erhalten, dass dort ein Ladeninhaber mit Cannabis-Produkten handeln würde. Deshalb habe die Polizei zwei weibliche Vertrauenspersonen (VP) eingesetzt, um den Wahrheitsgehalt dieser Informationen zu verifizieren. Unter einem Vorwand habe die VP den Laden aufgesucht und durchblicken lassen, dass sie etwas zum Rauchen suche. Es sei zu mehreren Treffen gekommen. Der Angeklagte habe der Frau ein Tütchen mit fünf Gramm Marihuana verkauft, etwas später 100 Gramm. Er soll die Frau gefragt haben, ob sie nicht für ihn verkaufen wolle, sie würden halbe-halbe machen. Aber der Ladeninhaber, der Angeklagte, sei sehr nervös gewesen und habe nachgefragt, ob sie nicht bei der Polizei arbeiten würden. Die Vertrauenspersonen hätten ihn als sehr netten Menschen, auch im Umgang, beschrieben. Bei einem weiteren Treffen habe der Angeklagte eine Papiertüte mit eingeschweißten, angeblichen 200 Gramm Marihuana gezeigt. Er habe das Geschäft dann aber doch nicht machen wollen und später auch weitere Geschäfte abgelehnt. Weil der Mann so nervös war, sei für die Polizei klar gewesen, dass der Mann „nicht der große Profi ist“, sagte der Polizist.

Verteidiger Yücel Arslan erklärte dazu für seinen Mandanten: Die Vertrauensperson sei eine „sehr attraktive Dame“ gewesen. Sein Mandant habe „nur das eine gewollt“. Deshalb habe er ihr die fünf Gramm Marihuana verkauft, nach denen sie gefragt habe. Um die Frau zu bezirzen, habe der 26-Jährige behauptet, er könne alles und größere Mengen besorgen. Dann habe der aber kalte Füße bekommen und auch sein Lieferant sei argwöhnisch geworden. Die Frau sei „so zugeneigt“ gewesen und habe „keinen Abstand gehalten“. Das sei nicht das normale Verhalten von Frauen gewesen. Sein Mandant habe deshalb damit gerechnet, dass die Polizei kommt, und von allem Abstand genommen. In der Tüte seien keine Drogen gewesen, sondern es seien nur zwei Tüten ineinander verpackt gewesen und er habe keinen Blick in die Tüte gewährt, sagte der Verteidiger.

Mutmaßliche Rolex-Uhren-Investoren sagen aus

Im Januar 2022 hatte die Polizei im Mercedes des Angeklagten 33.000 Euro in zwei Tüten gefunden und in einer Ritze im Kamin zwei wertvolle Rolex-Uhren und 6800 Euro in bar. Im ersten Verhandlungstermin hatte der Angeklagte das viele Geld als über mehrere Wochen gesammelte Tageseinnahmen seines Geschäfts erklärt. Auch die Uhren sollten daraus stammen. Dieses will er aber aufgegeben haben, weil es „nicht so rentabel“ gewesen sei.

Am zweiten Verhandlungstag traten nun zwei angebliche Geldgeber und Investoren der Rolex-Uhren vor Gericht auf. Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis gab an, er habe 20.000 Euro bei dem Angeklagten in Uhren investiert. Das Geld habe er im Online-Casino gewonnen. Im Februar 2022 habe er es von seinem Konto abgehoben und dem Angeklagten bar übergeben. Über die Abhebung legte er einen Bankauszug vor. Für das Geschäft und die Geldübergabe an den Angeklagten hatte er aber keinen Beleg. Um welche Uhren es sich gehandelt habe, wusste er auch nicht. Die Uhren habe er nicht gesehen und wisse auch nicht, wo der 26-Jährige sie aufbewahrt habe. „Ich habe ihm vertraut und vertraue ihm“, sagte der Zeuge. Dass die Uhren nun bei der Polizei seien, wisse er.

Verhandlung wird fortgesetzt

Eine 21-jährige Verkäuferin aus Pirmasens gab an, sie habe dem Angeklagten Anfang April 2022 85.000 Euro aus einer Erbschaft gegeben – für ein gewinnbringendes Investment in Marken-Uhren. Der 26-Jährige, ein Bekannter, habe es ihr vorgeschlagen. Die Uhren habe er getragen. Auf die Frage, warum sie nicht früher gesagt habe, dass Geld und Uhren ihr seien, meinte die Frau: „Ich habe ihm vollkommen vertraut“. Und sie habe nichts Schriftliches über die Geldübergabe an den Angeklagten und wisse nicht, wo er sie gelagert habe. Die Verhandlung wird am 28. Juni und 5. Juli fortgesetzt.