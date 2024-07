Wegen Drogenbesitzes und Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis hat die Jugendrichterin des Pirmasenser Amtsgerichts am Montag eine 20-Jährige verwarnt. Sie muss 40 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Im vergangenen September war die damals 19-Jährige aus dem Landkreis Südwestpfalz mit dem Auto ihres Vaters zum Parkplatz des Internationalen Bundes (IB) in Pirmasens gefahren. Dort ließ sie eine Bekannte mit besagtem Auto umherfahren, während sie auf dem Beifahrersitz saß. Als die Polizei kam, habe sie an der Reaktion ihrer Bekannten gemerkt, dass diese keinen Führerschein besaß, erzählte die 20-Jährige vor Gericht.

Damit die Frau keinen Ärger bekommt, habe sie gegenüber den Beamten behauptet, sie sei gefahren. Aber auf der Wache habe sie dann die Wahrheit gesagt, nämlich dass die Bekannte gefahren war. Sie habe nicht nachgefragt, ob die Bekannte einen Führerschein hat, als diese sie gebeten habe, auch mal fahren zu dürfen. Sie habe sich keine Gedanken darüber gemacht, gab die Angeklagte weiter an.

Drogenspuren im BH

Die Polizei stellte den Führerschein der damals 19-Jährigen sicher. In ihrem Büstenhalter fanden die Beamten aber auch ein Tütchen mit Drogenanhaftungen. Und die Frau konnte nicht mehr sicher laufen. Sie habe damals fast täglich ein bis anderthalb Gramm Amphetamin und am Wochenende THC konsumiert, gestand die 20-Jährige. Durch ihren damaligen drogenabhängigen Freund sei sie 2020 mit Drogen in Kontakt gekommen und habe wegen Drogenbesitzes Arbeitsstunden erbringen müssen. Danach habe sie zunächst die Finger von Drogen gelassen. Aber durch die Trennung von ihm sei sie in falsche Kreise geraten und habe wieder welche konsumiert, erzählte sie. Aber seit dem Vorfall im September nehme sie nichts mehr, versicherte sie.

Sie sei nun in einem Abstinenzprogramm und durchlaufe verschiedene Maßnahmen, um die Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU, im Volksmund auch „Idiotentest“ genannt) zu bestehen und wieder einen Führerschein zu erhalten. Diese Bemühungen wertete die Jugendrichterin positiv. Die junge Frau habe eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht habe und Maßnahmen ergriffen. Da sie noch in familiäre Unterstützung eingebunden ist, wandte das Gericht das mildere Jugendstrafrecht an. Eine Ordnungswidrigkeit, das Fahren unter Drogeneinfluss, stellte das Gericht ein. Das Urteil ist rechtskräftig.