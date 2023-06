Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Verfahren wegen eines Einbruchs in einen Paket-Shop in Pirmasens verurteilte das Schöffengericht am Mittwoch eine 40-jährige Frau und einen 50-jährigen Mann wegen Diebstahls zu Haftstrafen von zwei Jahren beziehungsweise einem Jahr und zwei Monaten. Zudem ordnete es die Einziehung von 3170 Euro an Taterträgen an.

Das Gericht hielt es für erwiesen, dass die beiden Angeklagten zusammen mit einer unbekannten dritten Person, die Schmiere stand, am 27. August 2019 in einen Paket-Shop im Winzler Viertel einbrachen.