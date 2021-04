Das Amtsgericht verhandelte am Dienstag eine Anklage gegen einen 30- und einen 26-Jährigen, die drei Männer überfallen haben sollen. Das Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt. Die Angeklagten müssen ihre Anwaltskosten selbst tragen.

Erst einmal hieß es aber zweieinhalb Stunden warten. Denn der jüngere Angeklagte war nicht erschienen und musste erst vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Männern vor, am 15. August 2018 gemeinsam mit einem dritten Landsmann kurz nach Mitternacht drei Männer in einer Pirmasenser Wohnung teils mit Fäusten, teils mit einem Schlagstock geschlagen zu haben. Dabei sollen sie laut Anklage vermummt gewesen sein. Die Opfer sollen Prellungen, blutende Wunden beziehungsweise ein blaues Auge davongetragen haben. Das Verfahren gegen den dritten Angeklagten war schon vor der Verhandlung abgetrennt worden, weil er unbekannten Aufenthalts war.

Heftigen Schlag ins Gesicht bekommen

Ein 23-jähriger Geschädigter erzählte, er habe mit zwei Landsleuten im Hof gesessen, Wodka getrunken und Behördengänge besprochen. Als er ins Haus gehen wollte, habe jemand gerufen. Er habe den heute Rufer, den er für einen Freund hielt, an der Stimme und seiner Wortwahl erkannt. Als er die Tür öffnete, habe er aber einen heftigen Schlag ins Gesicht bekommen, sei hingefallen und kurz bewusstlos geworden. Als er Hilfe holen wollte, habe er drei Personen aus dem Haus kommen und an ihm vorbei laufen sehen. Den jüngeren Angeklagten will er dabei an der Statur erkannt haben, bei dem Älteren war er sich nicht sicher. Mit allen drei Beschuldigten habe er zuvor bereits freundschaftlichen Kontakt gehabt. Ob die Männer maskiert waren, wusste er nicht. Einer der Beschuldigten habe später zugegeben, dass er der Täter war.

Ein 53-jähriger Geschädigter gab an, es seien drei Personen gewesen und er sei mit der Faust aufs Auge geschlagen worden. Aber er habe „niemanden gekannt und niemand gesehen“.

Die beiden Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen.