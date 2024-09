Vor mehr als zwei Jahren war vor einer Pirmasenser Diskothek ein Mann zusammengeschlagen und ein Auto beschädigt worden. Am Montag gab es deshalb ein Nachspiel vor dem Pirmasenser Amtsgericht. Nicht alles konnte aufgeklärt werden.

Angeklagt waren zwei heute 34-jährige Männer aus Pirmasens. Im Mai 2022 besuchten sie zusammen mit dem späteren Opfer, heute 28 Jahre alt, eine Diskothek in der Pestalozzistraße. Alle waren betrunken. Eine Stunde lang hätten sie friedlich zusammen getrunken, erzählte der 28-Jährige vor Gericht. Aus dem Nichts heraus habe der etwas Ältere der beiden Angeklagten ihm ein Foto gezeigt und gefragt, ob er seine Freundin vergewaltigt hätte. Das habe er nicht gemacht. Der andere habe ihn das gleiche etwa zehnmal gefragt. Aus Wut und damit Ruhe ist, habe er schließlich „ja“ gesagt, obwohl er die Frau gar nicht kenne. Die Security habe sie schließlich alle rausgeschickt.

Als er aus der Diskothek kam, habe er von beiden Seiten Schläge und Tritte bekommen und sei bewusstlos zu Boden gegangen, erzählte er weiter. Gesehen habe er die Personen nicht, die ihn attackierten. Aber er habe die Stimmen der beiden Angeklagten gehört und daran gemerkt, dass sie es waren. Jemand habe ihn in ein Auto gesetzt und ins Krankenhaus gefahren. Ein Arzt stellte multiple Abschürfungen und einen Nasenbeinbruch fest. Die Richterin hielt dem Mann vor, dass er in einer früheren Vernehmung gesagt habe, er habe nur von einer Seite Schläge bekommen.

Opfer ist der einzige Zeuge

Die Angeklagten behaupteten, der 28-Jährige habe sie vor der Diskothek geschubst und der etwas Ältere habe ihm eine Ohrfeige verpasst, wovon er zu Boden gegangen sei. Der Jüngere habe den Älteren von Weiterem abgehalten. Ein Security-Mitarbeiter gab an, er habe zuerst den etwas Älteren hinausgeworfen, dann habe er die beiden anderen hinausbegleitet. Da sei der Erste schon weg gewesen. „Die haben alle drei ein großes Maul. Ich habe nicht gedacht, dass die handgreiflich werden“, sagte der Security-Mann.

Die Richterin sprach die beiden Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei. Sie könne nicht aufklären, was passiert ist, erläuterte sie. Das Opfer sei der einzige Belastungszeuge. Der habe auf die Angeklagten als Täter geschlossen – aber nur wegen der Stimmen und des vorangegangenen Streits. Wegen des Schubsens komme aber auch Notwehr auf Seiten der Angeklagten in Betracht. Und der 28-Jährige habe sich mehrfach widersprochen.

Anderer Vorfall in der selben Nacht

In der selben Nacht gab es noch einen Vorfall mit einem Auto, der ebenfalls Gegenstand der Verhandlung gegen die beiden war. Eine heute 22-Jährige holte Freunde vor besagter Diskothek ab. Als sie vom Parkplatz fahren wollte, habe eine Person von vorne und eine von hinten auf ihr Auto eingeschlagen und ihren Scheibenwischer abgebrochen, berichtete die Frau. Jemand habe eine Person von der Motorhaube gezogen. Geschockt sei sie nach Hause gefahren. Über die sozialen Medien habe sie einen Aufruf gestartet, um die Namen der Angreifer zu erfahren. Der etwas ältere Angeklagte gestand, dass er den Wagen angehalten und dabei den Scheibenwischer abgerissen und auf die Motorhaube gehauen habe. Er habe gewollt, dass eine bestimmte Person aus dem Wagen aussteigt, nannte er als Grund. Mit der Person soll der ältere Angeklagte in der Disco ebenfalls einen Disput gehabt haben. Der Jüngere gestand, dass er hinten gegen das Auto getreten habe. Warum, wisse er nicht mehr. „Es war unnötig“, bekannte er. In einem zivilgerichtlichen Vergleich vor dem Landgericht Zweibrücken hatte sich der Ältere verpflichtet, 1300 Euro Schadenersatz an die Autohalterin zu zahlen und kurz vor der Strafgerichtsverhandlung auch gezahlt. Das Amtsgericht verurteilte die beiden vorbestraften Angeklagten wegen Sachbeschädigung am Auto zu Geldstrafen. Den Jüngeren zu 600 Euro, den Älteren zu 5600 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.