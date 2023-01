Das Pirmasenser Schöffengericht hat am Dienstag eine 43-jährige Pirmasenserin wegen versuchten gewerbsmäßigen Betruges in 15 Fällen, sowie wegen gewerbsmäßigen Betruges und Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Und es ordnete die Unterbringung der Frau in einer Entziehungsanstalt an.

Im März vergangenen Jahres hatte die 43-Jährige in einer Pirmasenser Mode-Boutique eine Handtasche samt Inhalt, einem Geldbeutel mit 100 Euro in bar, Mastercard, Bankkarte und anderen Ausweisen, gestohlen. Mit der Mastercard bestellte die Angeklagte Waren im Wert von 180 Euro. Die Bestellung wurde aber nicht ausgeführt und das Konto der Geschädigten nicht belastet. In den darauffolgenden Tagen stellte die Frau bei mehreren Kreditinstituten Finanzierungsanfragen über insgesamt 140.000 Euro, wobei sie die gestohlene Mastercard verwendete. Der Betrag hätte auf ihr Konto überwiesen werden und die Geschädigte für die Finanzierung des Kredits hätte aufkommen sollen. Außerdem beantragte sie an zwei Tagen bei einer weiteren Bank jeweils eine „Genialcard“ mit einem Verfügungsrahmen von 2500 Euro. Weil die Vertragsunterlagen in allen Fällen der Geschädigten übersandt wurden, erfuhr diese davon und es kam zu keinem Vertragsabschluss. Es entstand kein Schaden.

Des Weiteren bestellte die Angeklagte unter dem Namen ihres geschiedenen Mannes, aber mit ihrer Lieferanschrift, zweimal Kleidung. Einmal wurden die Waren im Wert von etwas über 400 Euro an sie geliefert, aber nicht bezahlt. Einmal war die Ware im Wert von knapp 150 Euro nicht zustellbar. Weiter beantragte sie auf fremde Namen einen Kredit über 15.000 Euro beziehungsweise zwei Kreditkarten. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nicht, da es sich nicht um verbindliche Anträge gehandelt hatte oder angeforderte Nachweise nicht vorgelegt wurden.

Einige Aufenthalte in der Psychiatrie

Über ihren Anwalt hatte die 43-Jährige die Taten grundsätzlich eingeräumt, auch wenn sie sich nicht an alle Fälle erinnere. Den Diebstahl der Handtasche wusste sie aber noch. Probleme bereitete einzig die Frage, wie sie zu bestrafen ist und ob sie in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll.

Ab 2018 hatte sie nach eigenen Angaben fast jeden Tag verschiedene, auch harte, Drogen konsumiert und wegen psychischer Probleme ihre Arbeit aufgeben müssen. Mehrfach war sie auch in der Psychiatrie gelandet. Die am Dienstag abgeurteilten Taten waren auch nur ein Ausschnitt dessen, was passiert war. Ein Berufungsverfahren und weitere Ermittlungsverfahren warten auf die Frau. Vorbestraft wegen ähnlicher Vorfälle ist sie auch.

Entziehungsanstalt ist alternativlos

Ein Gutachter, der die Frau in verschiedenen Zuständen gesehen hatte, bescheinigte ihr eine bipolare Psychose mit depressiven und manischen Phasen. Ausgelöst sei diese durch den multiplen Drogenmissbrauch. In manischen Phasen fühle sie sich sehr gut und angetrieben und habe einen Hang zu Straftaten. Drogen motivierten sie nochmal dazu. Wenn sie in der manischen Phase Drogen nehme, sei das eine Katastrophe. Sie wisse nicht, was sie damit anrichtet, erläuterte der Gutachter. Er billigte ihr eine verminderte Schuldfähigkeit bei den Taten zu. Dem folgten Gericht und Staatsanwalt.

Die Frau müsse für lange Zeit Medikamente nehmen und die Finger von Drogen und Alkohol lassen. In der Haft müsse sie behandelt werden. Das sei das Kernstück einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und alternativlos, so der Gutachter. Auch ihr soziales Milieu mit einem drogenabhängigen Partner sei desaströs. Der habe ihr noch zu den Taten zugeredet, hatte die Frau gesagt. Die Angeklagte, die in der Untersuchungshaft medikamentös behandelt worden war, war bereit, eine Therapie in einer Anstalt zu machen. Dem entsprach das Gericht mit seiner Entscheidung zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Und damit sie bis zum Haftantritt nicht in ihr altes Milieu zurückfällt, ordnete es Haftfortdauer an. Das Urteil ist rechtskräftig.