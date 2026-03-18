Um einen skurrilen Fall ist es am Dienstag vor dem Amtsgericht Pirmasens gegangen. Im Raum standen eine angebliche Eheschließung im Internet und gefälschte Ausweise.

Auf der Anklagebank saß eine 35-jährige Frau, der die Staatsanwaltschaft Falschbeurkundung, Urkundenfälschung sowie Betrug vorwirft. Die Angeklagte hatte im November 2024 bei der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land beantragt, ihre Eheschließung ins Melderegister einzutragen.

Dabei legte sie eine angeblich notariell beglaubigte Kopie einer angeblich vom Standesamt Frankfurt ausgestellten Eheurkunde vor. Die Ehe wurde ins Melderegister eingetragen. Außerdem beantragte die Frau einen Ausweis auf ihren neuen Ehenamen. Zunächst erhielt sie einen vorläufigen, etwas später den endgültigen Ausweis. Die Anklage geht davon aus, dass eine Eheschließung nicht erfolgt ist und es sich bei der Eheurkunde um eine Fälschung handelt, was die Angeklagte gewusst habe.

Die 35-Jährige erzählte, wie sie zu der „Eheurkunde“ gekommen sei. Im Internet habe sie „Standesamt Frankfurt“ eingegeben – ihr Bräutigam habe damals in diesem Ort gewohnt. Sie habe Dokumente von sich und ihrem Auserwählten hochladen, eine Gebühr – 60 oder 70 Euro – bezahlen müssen und online unterschrieben. Per Post habe sie dann die Eheschließungsurkunde erhalten. Ihr Verteidiger ergänzte, es gebe im Aussehen keine großen Unterschiede zu seiner eigenen Eheurkunde vom Standesamt Frankfurt.

Angeklagte: Warum nicht auch eine Ehe online schließen?

Die Frau erläuterte, man könne ein Auto online an- und abmelden. Warum nicht auch eine Ehe online schließen? Für sie sei das praktisch gewesen, weil sie nirgendwo habe hingehen müssen. Richterin und Staatsanwältin waren skeptisch. Dokumente hochladen für die Anmeldung, das könnten sie sich vorstellen. Aber eine Ehe übers Internet schließen, das gehe in Deutschland nicht.

Die Richterin gab zur Überprüfung auch entsprechende Stichwörter bei einer Internet-Suchmaschine ein, aber sie erzielte keinen entsprechenden Treffer. Da die 35-Jährige nach eigenen Angaben aber bereits zuvor einmal in Deutschland geheiratet hatte, hielt ihr die Richterin vor, dass sie doch wisse, wie in Deutschland Eheschließung funktioniere. Aber die Frau blieb dabei, dass sie von einer normalen Eheschließung ausgegangen sei – bis ihr die Pässe abgenommen wurden.

Käufer um Flugtickets geprellt

In einer weiteren Anklage wirft die Staatsanwaltschaft der 35-Jährigen Betrug vor. Sie soll im Dezember 2024 im Internet vier Flugtickets angeboten und sich mit einem Bieter auf 600 Euro als Kaufpreis geeinigt haben. Nach Zahlungseingang seien die Tickets aber nicht geliefert worden. Diesen Vorwurf bestritt die Angeklagte über ihren Verteidiger. Den Chat-Verkehr habe höchstwahrscheinlich der Lebensgefährte seiner Mandantin geführt und die Tickets seien auch auf ihn ausgestellt, sagte er.

Der Käufer habe den Kaufpreis nicht auf das ausländische Konto des Mannes überweisen wollen, deshalb habe der das Konto der Angeklagten angegeben, war seine Begründung. Die Angeklagte behauptete, der Geldeingang sei ihr nicht aufgefallen. Ihr Freund habe Zugang zu ihrem Konto gehabt – mit ihrer Bankkarte und ihrer Pin. Ihr gegenüber habe er die Tat zugegeben.

Das Gericht hat das Verfahren ausgesetzt, da noch Nachermittlungen durchgeführt werden müssen, ob Eheschließungen über das Internet angeboten wurden oder es eine entsprechende Betrugsmasche gab.