Wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und der Nötigung musste am Montag ein 28-jähriger Mann vor der Jugendrichterin des Amtsgerichts Pirmasens erscheinen. Aber es gab Sprachprobleme.

Der vom Gericht geladene Dolmetscher sprach eine andere Sprache als der Angeklagte. Auch aus diesem Grund wurde das Verfahren am Ende ausgesetzt. Wegen der Verständigungsprobleme soll in dem Fall auch noch nachermittelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken legt dem Mann zur Last, im April 2021 die damals siebenjährige Tochter eines befreundeten Ehepaares, das ihn besuchte, in seinem Schlafzimmer gegen ihren Willen auf den Mund geküsst zu haben. Im Oktober 2021 soll er die inzwischen Achtjährige vor der Schule unvermittelt umarmt haben. Ende Dezember 2021 soll er die Eltern des Mädchens besucht und das Kind in der Küche gegen ihren Willen umarmt haben.

Der Mann streitet die Vorwürfe ab

Der Angeklagte stritt die Vorwürfe ab. Im April 2021 hätten seine Kinder zusammen mit Kindern seines Besuchs in seinem Schlafzimmer etwas laut gespielt. Er habe deshalb mit ihnen geschimpft und alle Kinder auf die Wange geküsst, nicht auf die Lippen. Bei der Anzahl, Namen und Alter der Kinder gab es aber Verständigungsprobleme. Der 28-Jährige stritt auch ab, das Mädchen auf dem Nachhauseweg umarmt zu haben. Im Dezember habe er auf dem Balkon geraucht. Weitere Angaben des Mannes waren unverständlich.