Wegen Drogenbesitzes in zwei Fällen und Besitzes einer verbotenen Waffe verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 26-jährigen Mann zu acht Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Dass er Drogen verkauft hätte – davon war die Anklage noch ausgegangen – konnte nicht bewiesen werden.

Im April war der junge Mann in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert worden. Der 26-Jährige habe schnelle, hastige Bewegungen gemacht, als er sie gesehen habe, und eine Tüte unter ein Auto geschoben, berichtete ein Polizeibeamter am Montag. In der genannten Tüte fanden die Beamten „mehrere größere Klumpen“. Sie entpuppten sich als 42,62 Gramm Haschisch. Außerdem hatte der Mann 0,17 Gramm Marihuana in seiner Jacke.

„Ich habe nie gedealt. Das ist nicht meins“, betonte der Angeklagte. Die größere Menge sei zum Eigenkonsum gewesen. Er habe nicht jeden Tag hinausrennen und erwischt werden wollen. Dieses Risiko sei ihm zu groß gewesen. Denn dabei sei er schon dreimal erwischt worden. Dieses Mal wollte er schlauer sein. Die größere Menge habe er für seine X-Box getauscht, so dass er kein Geld dafür ausgeben musste, sagte er. Pro Tag habe er ein Gramm konsumiert, so dass die gefundene Menge in drei bis vier Wochen verbraucht gewesen wäre.

Außerdem hatte die Polizei im Mai 2,68 Gramm Haschisch und fast acht Gramm Marihuana in der Wohnung des Mannes gefunden sowie Konsum-Utensilien und ein Springmesser. Er habe nicht gedacht, dass die Polizei wenige Wochen nach der Personenkontrolle seine Wohnung durchsuchen würde, gab der 26-Jährige an.

Gericht und Staatsanwalt hielten den Nachweis des Handeltreibens für nicht erbracht. Denn die Polizei hatte nichts gefunden, was darauf hingedeutet hätte – außer der größeren Menge an Drogen.

Das Gericht hielt dem Mann zugute, dass er geständig war und seine Suchtproblematik erkannt hat. Aber er war einschlägig vorbestraft, hatte die Taten unter laufender Bewährung begangen und die gefundene Drogenmenge war erheblich.

Eine günstige Sozialprognose verneinten Richterin und Staatsanwalt bei dem Mann. Die Hilfsangebote der Bewährungshilfe hatte er nicht angenommen und nichts für eine Drogentherapie unternommen. Auch über zwei Jahre Hafterfahrung hätten ihn nicht beeindruckt und nicht von Straftaten abgehalten, so das Gericht. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung versagte das Gericht daher.

Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten plädiert. Er sah eine Chance, dass eine Drogentherapie nun erfolgreich wäre. Sein Mandant hatte gesagt, dass er nun dazu bereit sei, wo er durch sein Verhalten seine Freundin und den Kontakt zum gemeinsamen Kind verloren habe. Doch diese Einsicht kam zu spät. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.