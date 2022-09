Weitere Überraschungen brachte am Dienstag der zweite Verhandlungstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht im Fall gegen ein inzwischen geschiedenes 54- und 46-jährige Ehepaar. Dieses soll sich sehr rabiat gegen den 60-jährigen Verehrer der Frau verhalten haben.

Überraschend war der Geschädigte am Dienstag vor Gericht erschienen, obwohl er nicht vorgeladen war. Am ersten Tag hatte er noch per „Telefonjoker“ zum Gericht geholt werden müssen. „Ich gehe meinen Pflichten nach. Das ist normal“, erklärte er dem Richter.

Nun beschwerte sich der 54-jährige Angeklagte: Der Geschädigte habe ihm vor zwei Wochen am Telefon gedroht, ihm „zwei Russen zu schicken, die ihn platt machen“. Und vor kurzem habe der Angeklagte der „mit zwei dunklen Gestalten“ seine Wohnung durchsucht – nach der 54-jährigen Ex-Frau. Er habe die Männer reingelassen, sonst hätte er „Prügel bezogen“, erläuterte der Angeklagte. Als sie die Frau nicht bei ihm fanden, seien sie wieder gegangen. Und es seien wohl Deutsche gewesen, keine Russen.

Zeuge sagt erneut aus

Der 60-Jährige nahm daraufhin erneut auf dem Zeugenstuhl Platz. Er erzählte, die 46-jährige Frau – seine „beste Freundin“ – habe ihn angerufen, er solle sie abholen, sie sei geschlagen worden. Mit zwei Leuten sei er im Taxi hoch gefahren nach Nordrhein-Westfalen, wo die Frau inzwischen wohnt, und habe sie aus der Wohnung geholt. Dann ließ er den Richter seitenlang Nachrichten auf seinem Smartphone abspielen. „Die kommt immer wieder zu mir, obwohl sie schreibt, ich solle sie in Ruhe lassen“, kommentierte der 60-Jährige die Chat-Verläufe.

„Sie haben ein aufregendes Leben“, stellte der Richter fest und belehrte den Mann, um was es in diesem Strafverfahren geht. Der Zeuge wiederholte seine Angaben: Er sei bei der Angeklagten ein- und ausgegangen. Plötzlich sei ihr damaliger Noch-Ehemann, der Angeklagte, erschienen und habe ihn geschlagen, weil die Frau gesagt habe, er habe ihr an die Brust gefasst.

Schläger am Wedebrunnen „rekrutiert“

Zu den „zwei dunklen Gestalten“ erzählte der 60-Jährige: Er sei in den Park am Wedebrunnen gegangen und habe gesagt: „Ich brauche zwei Leute – sofort“. 100 Euro habe er jedem von ihnen gegeben, sagte er weiter. Die Frau habe ihn angerufen und gesagt, der Angeklagte habe sie geschlagen. Obwohl er das nicht geglaubt habe, habe er die Wohnung mit den Typen nach ihr durchsucht. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Angeklagte sie nicht hineingelassen hätte“, bekannte der 60-Jährige. Und: „Ich schlage nicht. Ich bin ein schwacher Mensch“. Die zwei Männer habe er zu seinem Schutz mitgenommen.

Eine Nachbarin erzählte zudem, was sie in dem hellhörigen Mehrfamilienhaus so mitbekommen hatte: Seit die Angeklagte eingezogen sei, habe es „nur noch Theater“ gegeben. Die Frau habe mit dem 60-Jährigen „rumgemacht“, dann aber den Angeklagten geheiratet, es sei ein Hin und Her gewesen. Der 60-Jährige habe von beiden Angeklagten Prügel bekommen, bisweilen flogen auch Stühle. Die Nachbarin habe den 60-Jährigen „fast immer nur schamriert gesehen“, also immer mit Blessuren. Jetzt sei es „total langweilig“, seit die Frau ausgezogen sei, bedauerte die Zeugin. Der 60-Jährige hingegen versicherte mehrfach: „Die hat mich nie im Leben geschlagen“. Er sei nur ab und zu hingestürzt und habe dann ein blaues Auge gehabt. Nur der Angeklagte habe ihm einmal zwei blaue Augen gehauen, weil der eifersüchtig gewesen sei.

„Die ärmste Wurst“

Das Schöffengericht verurteilte schließlich den 54-jährigen, nicht vorbestraften Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2500 Euro. Von den Vorwürfen der Bedrohung, Nötigung und räuberischen Erpressung sprach es ihn frei. Die mitangeklagte 46-Jährige sprach das Gericht von allen Vorwürfen frei. Staatsanwalt und beide Verteidiger hatten hingegen für beide Angeklagten auf Freispruch in allen Anklagepunkten plädiert.

Der 60-Jährige sei „die ärmste Wurst“, sagte der Vorsitzende Richter Alexander Kolb. Die Angeklagte habe am meisten zur Situation beigetragen und den 60-Jährigen „ausgenommen, wo es nur geht“. Es habe verschiedene Tatversionen gegeben. Doch nur die Körperverletzung des 54-jährigen Angeklagten an dem 60-jährigen Verehrer sei aber nachweisbar. Der Angeklagte hatte zugegeben, dem Mann Backpfeifen verpasst zu haben. Kolb vermutete aber stark, dass mehr passiert ist, als nachweisbar sei. Das Urteil ist rechtskräftig.