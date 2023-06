In einem Verfahren wegen Drogenhandels, Sachbeschädigung und Körperverletzung hatte das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einige Widerstände abzuwehren, um die Verhandlung voranzubringen. Auch ein Rettungswagen musste kommen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt einen 26-jährigen Mann, am 21. Mai 2021 mit einem Werkzeug die Scheibe einer Shisha-Bar in Pirmasens eingeschlagen zu haben. Im Innern soll er gemeinsam mit einem Begleiter einen anderen Mann geschlagen und getreten haben, so dass der blutete. Der Begleiter soll dem Opfer noch einen hölzernen Barhocker auf den Rücken geschlagen und einem Passanten einen Faustschlag versetzt haben.

Der Angeklagte schwieg zunächst zu diesen Vorwürfen. Stattdessen lieferte sich sein Verteidiger mit Richter und Staatsanwalt ein Wortgefecht, ob dem Opfer ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht zusteht oder nicht, weil der sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selbst belasten könnte. Und ob der Zeuge Anspruch auf einen Zeugenbeistand hat, um dies zu beurteilen. Nun wollte der Zeuge einen Anwalt. Das Gericht sah aber keinen Grund dafür und der Staatsanwalt warf dem Verteidiger versuchte Zeugenbeeinflussung vor, was dieser entschieden zurückwies.

Lappalie als Streitursache

Schließlich gab das 31-jährige Opfer an, es habe einen familiären Streit gegeben, bei dem er anwesend war. Dabei sei es darum gegangen, dass seinem kleinen Neffen Milch statt Milchpulver zu Trinken gegeben worden sei. Betreten hätten der Angeklagte und sein Begleiter die Bar, die wegen Corona geschlossen war, indem sie ein Fenster eingeschlagen hätten. Der 26-Jährige sei „ein bisschen böse“ gewesen und sie hätten sich gegenseitig geschlagen. Der Bar-Hocker sei „so umgefallen“. Er wolle nicht, dass der Angeklagte bestraft werde. Dass er bei der Polizei einen Strafantrag gestellt habe, erklärte er mit einer falschen Übersetzung.

Nun gab der Verteidiger Yücel Arslan eine Erklärung für seinen Mandanten ab: Der 31-Jährige habe den Vater des Angeklagten bei dessen Ehefrau schlecht gemacht und beleidigt. Das habe der Angeklagte mitbekommen und den 31-Jährigen zur Rede stellen wollen. „Der Vater ist was Heiliges“, erläuterte der Verteidiger. Die zweite Person sei „mitgeschickt worden, damit nichts passiert“, sagte er weiter. Mit Schubsen habe es angefangen, dann hätten sich die beiden gegenseitig geschlagen. Der Vater habe inzwischen die Scheibe mit dem Geld des Sohnes bezahlt. Seitdem sei Friede. „Es hat überflüssig begonnen und fürchterlich geendet“, war sein Fazit.

Rolex-Uhren in der Kaminritze

Außerdem ist der 26-Jährige des gewerbsmäßigen Drogenhandels in drei Fällen angeklagt. Ein Polizeibeamter berichtete, der Angeklagte habe im Juni 2021 in seinem Geschäft fünf Gramm Marihuana und wenige Tage später 125 Gramm Marihuana an eine Vertrauensperson der Polizei verkauft. Dabei sei eine längere Geschäftsbeziehung vereinbart worden. Den Verkauf von 200 Gramm Marihuana habe der Angeklagte abgebrochen und weitere Geschäfte abgelehnt.

Im Januar 2022 fand die Polizei im Mercedes des 26-Jährigen 13.000 und 20.000 Euro in zwei Tüten. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes fand die Polizei in einer Ritze am Kamin zwei wertvolle Rolex-Uhren und 6800 Euro in bar. Das viele Bargeld erklärte der Angeklagte damit, dass er die Tageseinnahmen gesammelt und nur alle paar Wochen zur Bank gebracht habe, weil Einzahlungen Geld kosten. Und Rechnungen habe er bar bezahlt. Die Uhren kämen aus dem damaligen Geschäftsbetrieb des Angeklagten. Den habe sein Mandant aufgegeben, weil er „nicht so rentabel“ gewesen sei, sagte der Verteidiger.

Gericht ruft Rettungswagen für den Verteidiger

Nun sollte ein Beamter über verdeckte Ermittlungen aussagen. Aber der Verteidiger beanstandete, dass keine Sperrvermerkserklärung vorliege, also kein Vermerk, dass die Vertrauensperson der Polizei nicht selbst vor Gericht aussagen dürfe. Er widersprach der Vernehmung des Beamten und der Verwertung von dessen Aussage. Und er vermisste einen Bericht über die Vernehmung der „Quelle“ in den Akten. So könne er keine adäquaten Fragen stellen. Aber das Gericht wollte den Beamten trotzdem vernehmen. Nun brachte der Verteidiger Bauch- und Kopfweh vor. Er könne sich nicht mehr konzentrieren. Schließlich rief das Gericht sogar einen Rettungswagen – wegen seiner Fürsorgepflicht. Es vertagte die Verhandlung dann aber auf den 13. Juni.