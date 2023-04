Die vielen zunächst sehr bitteren, weil so knappen 4:6-Niederlagen des TTC Nünschweiler in dieser Saison hatten am Ende doch ein Gutes. Denn diese sorgten für eine relativ gute Spieldifferenz, die letztlich den Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga verhinderte.

Nach einem 5:5-Remis am letzten Spieltag beim Tabellenzweiten TTF Illtal war Nünschweiler punktgleich mit dem FSV Mainz 05 III (je 13:23), der parallel mit 2:8 in Wirges verlor. Da Nünschweiler im Spielverhältnis etwas besser als Mainz ist (87:93 gegenüber 85:95), rückte es auf einen Nichtabstiegsplatz vor, während Mainz als Drittletzter in die Relegation muss. „Damit hätten wir vor drei Wochen nicht gerechnet“, sagte Nünschweilers Spitzenspieler Henry Wiche zur furiosen Aufholjagd mit 6:2 Punkten am Saisonende.

In Illtal, das ohne seine Topspieler Aaron Vallbracht und Jan Limbach antrat, ging der TTC sogar mit 5:4 in Führung. Ersatzspieler Dietmar Lang, der im Doppel mit Fabian Freytag gesiegt hatte, unterlag jedoch Illtals Hendrik Lafontaine in vier Sätzen. „Natürlich hatten wir Glück, dass die Nummer eins und zwei bei Illtal gefehlt haben. Dietmar hat aber wie immer top vertreten“, betonte Wiche. Freytag gewann seine beiden Einzel.

SO SPIELTEN SIE