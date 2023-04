Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Projekt einer Flüssigeiproduktion im Gewerbegebiet Imserbühl sorgt weiter für Diskussionen. Am Donnerstag hatten die Investoren Damoun Darvishi und Somayeh Khosravi die Anwohner zur Informationsveranstaltung auf das Firmengrundstück eingeladen. Vor allem die marode Straße und eventuelle Gerüche sorgen die Anwohner.

Mehr als 20 Anwohner vom Imserbühl waren gekommen. Die Einladung zu der Infoveranstaltung war erst am Dienstag per Brief eingegangen, weshalb mehrere Anwohner nicht kommen konnten, was