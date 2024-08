Gesund bleiben – mit diesem Vorsatz hat sich Benno Lutz, der langjährige Verwaltungsdirektor im Städtischen Krankenhaus Pirmasens, zum 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger hat bereits Erfahrung.

Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und verschiedenen Tätigkeiten in der Industrie gelang dem gebürtigen Vorderpfälzer der erfolgreiche Quereinstieg in den Finanzbereich im Krankenhauswesen mit Stationen in zwei Pfälzer Kliniken. Seine Laufbahn im Städtischen Krankenhaus Pirmasens begann schließlich am 1. September 1998 als kaufmännischer Controller. Von Anfang an war er dort mit unterschiedlichen Projektaufträgen und Leitungsaufgaben einschließlich der Abteilungsleitung für die Allgemeine Verwaltung betraut, ab 2003 außerdem mit der Betreuung und Leitung des Standorts Dahn, der 2005 mit allen Mitarbeitern in das Städtische Krankenhaus Pirmasens übergeleitet wurde. Die Ernennung zum Verwaltungsdirektor erfolgte am 1. Oktober 2005.

„Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Benno Lutz das Städtische Krankenhaus Pirmasens begleitet mit seinem umfassenden Wissen genauso wie mit Freundlichkeit, Empathie und auch Diplomatie, die es in einem Haus mit mittlerweile mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch braucht. Über alle Hierarchien und Berufsgruppen hinweg hatte er ein offenes Ohr für alle und dabei die Ziele des Krankenhauses immer im Blick. Benno Lutz wird uns stets in bester Erinnerung bleiben und wir wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand“, erklärt Martin Forster, Geschäftsführer des Krankenhauses.

Großes Engagement auf kultureller Ebene

Neben seinen rein beruflichen Tätigkeiten engagierte sich Benno Lutz im Städtischen Krankenhaus stets auch auf kultureller Ebene. Er entwickelte er unter dem Motto „Kunst im Krankenhaus“ etwa das Mitarbeiterkonzert, das 2024 bereits seine 13. Auflage feierte, oder auch die Foto-Ausstellung „Camera Obscura“. Zudem war er aktiver Ideengeber unter anderem für die Patientenweihnacht, die Filmparodie „Jimmy Blond“ und den „International Evening“, für den Krankenhaus-Mitarbeitende verschiedener Nationalitäten jeweils landestypische Speisen für das Team und Gäste zubereiten. Seiner großen Leidenschaft, dem Akkordeon-Spiel, wird er auch im Ruhestand nachgehen, ebenso wie seinen zahlreichen anderen Hobbys, zu denen unter anderem Bogenschießen und Wandern gehören.

Zum 1. Juli hat Gero Matheis die Nachfolge von Benno Lutz als Verwaltungsdirektor angetreten. Der 34-jährige studierte Betriebswissenschaftler gehört seit seinem Master-Abschluss 2018 an der Universität des Saarlandes zum Team des Krankenhauses. Wie sein Vorgänger auch startete Gero Matheis im kaufmännischen Controlling, von Anfang 2022 bis 30. Juni 2024 war er zusätzlich Assistent der Geschäftsführung, wodurch er sich optimal auf seine neue Position vorbereiten konnte. „Mit Gero Matheis haben wir einen ausgezeichneten jungen Nachfolger als Verwaltungsdirektor gefunden, der das Haus nicht zuletzt durch seine Tätigkeit als Assistent der Geschäftsführung bereits gut kennt. Daher freuen wir uns sehr auf die neuen Impulse, die er in seine Arbeit einbringen kann“, erklärt Martin Forster.