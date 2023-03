Beim 170 Mitglieder zählenden Pirmasenser Kunstverein gibt es einen Generationenwechsel: Der 80-jährige Vorsitzende Maximilian van de Sand hat den Vorsitz an ein wesentlich jüngeres Vereinsmitglied übergeben.

Nach 23 Jahren übergibt Maximilian van de Sand den Vorsitz des Pirmasenser Kunstvereins, der vor 33 Jahren gegründet wurde, an den 42-jährigen Frederic Krämer. Die Veränderungen sind aber noch weitreichender: Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Mittwoch wurde der gesamte geschäftsführende Vorstand ausgetauscht. Krämer, der am Immanuel-Kant-Gymnasium als Kunstlehrer arbeitet und durch verschiedene Initiativen bekannt ist, wird in Zukunft von dem Pirmasenser Künstler Klaus Kadel-Magin vertreten. Als neue Schriftführerin soll Krämers Lehrerkollegin Isabelle Faul aus Maßweiler fungieren. Die Kasse wiederum verwaltet der Rodalber Dominik Tretter.

Verschiedene Pläne für dieses Jahr

Maximilian van de Sand wechselt in den Beirat des Kunstvereins, ebenso seine bisherige Stellvertreterin Sigrun Lehr, der frühere Schatzmeister Matthias Strugalla und die einstige Schriftführerin Andrea Kling. In den Beirat wurden weiterhin gewählt: Helmut Repp, Christoph Arnold und Thomas Maria Schmidt.

Die neue Vereinsführung strebt für dieses Jahr eine Ausstellung in einer früheren Fabrik an. Außerdem wird eine Lichtkunstaktion vorbereitet – und die Beleuchtung der Skulptur von Walter Bitzigeio auf dem Kreisel an der Husterhöhe installiert. Im April unternimmt der Verein eine Kunstfahrt an den Bodensee.