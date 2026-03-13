Natur genießen und miteinander pflanzen, ernten und Zeit verbringen: Rund um den geplanten Gemeinschaftsgarten im Pikopark an der Kaffeetreppe veranstaltet das Garten- und Friedhofsamt am Freitag, 20. März, einen kostenfreien Workshop im Alten Rathaus, Hauptstraße 26. Von 15.30 bis 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, die sich an der Gestaltung des öffentlichen Bürgergartens beteiligen und mitgärtnern möchten.

Unterstützt von Vertretern der Humboldt-Universität Berlin werden in der Veranstaltung verschiedene Gartenmodule vorgestellt, aus denen die Gruppe gemeinsam Elemente für eine einladende Grün- und Pflanzfläche auswählen und anordnen kann. Zusammen wird dann der Garten gestaltet. Gleichzeitig lernen sich die Teilnehmer kennen, tauschen sich aus und besprechen, wie das gemeinschaftliche Gärtnern funktionieren könnte. Für alle Fragen zur Umsetzung und grundsätzlichen Organisation stehen Fachleute beratend zur Verfügung. Vorkenntnisse und Erfahrungen sind daher laut Stadtverwaltung nicht erforderlich.

Interessierte werden gebeten, sich vorab beim Garten- und Friedhofsamt anzumelden – entweder per Mail an gartenamt@pirmasens.de oder telefonisch unter 06331 55110.