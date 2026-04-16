Ein neues Format in der Stadtbücherei will Handarbeiterinnen zusammen bringen. Ein Besuch des ersten Treffens – zwischen Oktopussen und Schnittbogen.

Gemeinsam handarbeiten und sich dabei austauschen – genau das wollen die sechs Frauen, die sich am Mittwochnachmittag zum ersten Mal in der Stadtbücherei getroffen haben. Die Idee zu dieser „Kreativen Stunde“ hatte Luana Wachsmuth, die als medienpädagogische Fachkraft der Stadtbücherei Pirmasens arbeitet. Sie selbst hat vor einigen Jahren das Sticken für sich entdeckt.

Ein »Taschenbuch« aus Papiertaschen. Foto: Julia Luttenberger

Immer, wenn sie Stickereien gesehen habe, sei sie fasziniert davon gewesen, erzählt sie. Irgendwann habe sie ein Stickset zum Geburtstag geschenkt bekommen und die theoretische Faszination hat sich in praktische Begeisterung verwandelt. Aktuell arbeitet sie an einer Einkaufstasche mit Blumenmuster, auch der ein oder andere Schmetterling flattert über den Baumwollstoff. Für das Muster gibt es eine Vorlage, Wachsmuth gestaltet sie jedoch individueller: Ihr gefällt es besser, wenn nicht nur die Silhouetten zu sehen sind, sondern die Formen ausgefüllt sind. Und so erhält der Schmetterling lilafarbene Flügel.

Oktopusse für Frühgeborene. Foto: Julia Luttenberger

Neue Ideen, neue Projekte

„Und woran arbeiten Sie?“ – Diese Frage begleitet die Frauen, die der Einladung der Stadtbücherei gefolgt sind, an diesem Nachmittag. Jede hat ein eigenes Projekt mitgebracht, das sie den Teilnehmerinnen vorstellt. Das Interesse der anderen ist sofort geweckt. „Es ist gar nicht so einfach, im eigenen Bekanntenkreis Menschen zu finden, die die Begeisterung teilen“, erzählt eine Teilnehmerin. Das Angebot, bei dem sich Handarbeitsinteressierte treffen können, um gemeinsam zu arbeiten und sich Anregungen zu holen, habe sie direkt angesprochen, erzählen Angelika Rieder und Elfriede Keller.

Die Bücherei hat Lesematerial für Kreative gerichtet. Foto: Julia Luttenberger

Die kunterbunten Oktopusse, an denen Angelika Rieder arbeitet, stechen sofort ins Auge. „Die sind für die frühgeborenen Babys im Krankenhaus“, erklärt Rieder. Die Kleinen würden besonders gerne nach den Tentakeln der Oktopusse greifen, das habe auf sie eine beruhigende Wirkung.

Ein frisch reparierter Bücherstapel – auch diese Arbeiten machen gemeinsam mehr Spaß. Foto: Julia Luttenberger

Oktopusse für Frühgeborene

Es gebe Studien, die zeigen, dass sich die Babys dadurch beruhigten und sie sich seltener die lebensnotwendigen Schläuche herausreißen würden. Pro Oktopus brauche sie etwa zwei Abende, überschlägt Rieder, die sieben Jahre lang im St. Annastiftskrankenhaus in Ludwigshafen als Heilpädagogin gearbeitet hat, danach beim Stadtjugendamt Pirmasens. Für die Oktopusse gebe es klare Vorgaben, die Anleitung dazu habe sie im Internet gefunden.

Mütze und Socken für Frühgeborene. Foto: Julia Luttenberger

Überhaupt, das Internet: Genau dort finden die Handarbeiterinnen Anregungen und Ideen. Doch auch in der Stadtbücherei gibt es Bücher zu verschiedensten Kreativprojekten, erzählt Mitarbeiterin Janine Lorenz. Eine Auswahl davon ist auf Tischen aufgebaut: „Da müssen wir auch mal reinschauen“, sind sich die Teilnehmerinnen einig.

Janine Lorenz verbindet an diesem Mittag das Angenehme mit dem Nützlichen und repariert Bücher, die aus dem Leim gegangen sind. „Das ist in der geselligen Runde viel schöner als allein“, sagt sie.

Ein „Taschenbuch“ aus Papiertaschen

Das findet auch Elfriede Keller, die an einem „Taschenbuch“ arbeitet. Was sich dahinter verbirgt, weckt die Neugierde der Teilnehmerinnen. Ausgangsmaterial sind verschiedene Papiertaschen: mal größere, mal kleinere, mal ganz schlichte, mal hübsch verzierte. Diese Papiertaschen werden hintereinander zusammengefügt. In jede Tüte hat Keller eine Karte mit einem Spruch oder einem kleinen Text gesteckt, die an einem Band befestigt ist. Die Idee habe sie bei einer Freundin gesehen und selbst ausprobieren wollen.

Eine andere Teilnehmerin hat ihr Strickzeug ausgepackt und nadelt flott drauflos: „Ich nehme mein Strickzeug überall mit hin“, erzählt sie. An diesem Mittag strickt sie Socken, mühelos gleiten die Nadeln durch die Wolle, man kann zusehen, wie der Sockenschaft immer länger wird.

Schnittvorlagen aus dem Internet

Währenddessen arbeitet eine weitere Teilnehmerin konzentriert mit der Schere an Schnittvorlagen, die sie auf der Homepage des Mathematikums in Gießen gefunden hat. Das mathematische Mitmach-Museum hat zahlreiche Bastelanleitungen veröffentlicht, mit denen sich Mathematik spielerisch im Alltag erleben lässt. Dank der Schnittbogen, die kostenfrei im Internet heruntergeladen werden können, lassen sich verschiedenste geometrische Körper relativ einfach herstellen, wie die Dame demonstriert. Die Idee kommt an, sofort werden die Bastelanleitungen verteilt, auch die Bücherei will sie bei sich auslegen.

Genaue diese Form des Austausches ist es, die die Teilnehmerinnen suchen. Rasch wechseln die Gespräche von den Projekten zu privaten Erlebnissen, es wird gemeinsam gelacht und innerhalb kurzer Zeit ist es eine gesellige Gruppe. „Ich würde wiederkommen“, heißt es einhellig von den Teilnehmerinnen am Ende der 90 Minuten. Auch Luana Wachsmuth ist mit der Resonanz des ersten Treffens sehr zufrieden. Die Frauen sind überzeugt: Die Idee hat Potenzial.