Bei einem Gottesdienstes in der Lutherkirche wurde am Sonntag Gemeindediakon Wilfried Wierzbicki in den Ruhestand verabschiedet.

41 Jahre lang war er hauptamtlich aktiv, nachdem er in Darmstadt an der evangelischen Fachhochschule Religionspädagogik studiert hatte. Nach einigen beruflichen Stationen außerhalb von Pirmasens arbeitete er ab 1989 wieder in seiner Heimatstadt, zunächst 15 Jahre als Gemeindediakon der Markuskirche. Seit 2006 ist er im gemeindepädagogischen Dienst des Dekanates tätig gewesen, wo die Erwachsenenbildung einen Schwerpunkt seines Wirkens darstellte. Die Arbeit in einem funktionierenden Team sei von enormer Wichtigkeit, betonte Wierzbicki in seiner Predigt. Es brauche engagierte Mitarbeiter, denen er an dieser Stelle ausdrücklich dankte. Das vielfältige Wirken des scheidenden Gemeindediakons würdigte Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr mit dem Kronenkreuz in Gold als höchstes Zeichen des Dankes, das die Diakonie Pfalz vergibt.