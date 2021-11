Am Sonntag ist die Entscheidung gefallen: Der Hauensteiner Weihnachtsmarkt wurde nach „langen und intensiven Überlegungen“ abgesagt, teilte Ortsbürgermeister Michael Zimmermann mit. Die Entscheidung sei „bedauerlich, weil es unser gemeinsames Bestreben war, den Weihnachtsmarkt durchzuführen, aber unumgänglich“, kommentierte der Ortschef die Absage. Die hohen Inzidenzen auch in der Südwestpfalz ließen keine andere Wahl. Gestern seien 306 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden. Gerade die hohen Zahlen bei den Fünf-bis 14-Jährigen, wo die Inzidenz bei 904 liege, geben Anlass zur Besorgnis: „Die Gesundheit der Menschen ist ein höheres Gut als die Durchführung einer vorweihnachtlichen Veranstaltung.“