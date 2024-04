Der Hauensteiner Paddelweiher wird schon bald Assoziationen an San Francisco wecken. Der marode Steg muss bekanntermaßen ersetzt werden und die Gemeindeführung will dies mit einer architektonisch herausragenden Lösung tun. Im Gemeinderat präsentierte Bürgermeister Michael Zimmermann die Idee eines freitragenden Stegs, der das Wasser und die sensible Weiherfauna unberührt ließe. „Wir wollten nicht das Wasser ablassen und alles zerstören, was sich entwickelt hat“, begründet Zimmermann die Suche nach einer Lösung, die von üblichen Stegen mit Pfosten im Wasser abweicht. Es soll einen großen Pfeiler am Ufer geben, an dem praktisch der Steg aufgehängt wird. „Das sieht dann fast wie eine Hängebrücke aus“, freut sich der Bürgermeister schon. Womit dann auch die Assoziation an die Golden Gate Bridge in San Francisco perfekt wäre, wenn der Wanderer aus dem Wald tritt und den Paddelweiher erblickt. Der Paddelweiher sei eine der Attraktionen von Hauenstein und die freitragende Lösung passe perfekt in die Gegend. „Wir wollen was optisch Ansprechendes“, so Zimmermann. Der Preis für den besonderen Steg ist allerdings auch besonders: 80.000 Euro.