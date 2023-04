Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Apfelblüten bei Nacht“ nennt sich das Valentins-Special, mit dem die Stadt Pirmasens ihren eigenen Youtube-Kanal „Pirmasens Live“ am Sonntagabend eröffnet hat. Bis Ende März sollen hier anstelle der Corona bedingt ausfallenden Veranstaltungen in der Festhalle Konzerte und Kabarettabende stattfinden, die live gestreamt werden. Stargast am Sonntag war der Schauspieler Walter Sittler.

Zum Auftakt am Valentinstag gab es ein Wiedersehen mit dem Fernsehstar Walter Sittler, der zusammen mit Sängerin Katrin Avison und Jazzpianist Tizian Jost nicht nur Literarisches