Das macht Lust auf mehr: Rundum zufrieden sind die Verantwortlichen beim noch jungen Ballsportverein Pirmasens mit ihrem ersten eigenen Volleyballturnier.

In der Kirchberghalle sorgten am Sonntag zehn Mixed-Teams, die in zwei Fünfergruppen aufgeteilt waren, für beste Stimmung. Besonders positiv für den Turnierverlauf war die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfelds. „Das Niveau war gut, aber es war zum Glück keine Ligamannschaft dabei, die alles in Grund und Boden haut, sondern alles sehr stimmig“, sagte der zweite Vorsitzende des BSV, Andreas Heger. Die Gäste hätten sich mit der Organisation des Turniers äußerst zufrieden gezeigt. „Das war jetzt der Startschuss, weitere Turniere werden folgen“, versprach Heger. Ob noch dieses Jahr ein zweites Turnier ausgerichtet werden könne, sei noch nicht sicher, aber 2027 werde es definitiv ein Folgeturnier geben. Sieger des Premierenturniers wurde die Freizeitmannschaft „Butz“, ein Team um die Pirmasenser Familie Feist. Der gastgebende BSV stellte zwei Mannschaften, die „PS Bulls I und II“. Diese belegten die Plätze sechs und sieben. Heger: „Das ist absolut okay. Viele unserer Spieler sind ja absolute Volleyball-Neulinge.“